Es hat sich abgezeichnet, dass die Fifa diese beiden für sie unbeliebten Männer absetzt. Die Grundlagen dazu wurden am Fifa-Kongress in Mexiko City im vergangenen Mai geschaffen. Dort entschied der Fussballweltverband, Wahl sowie Absetzung von Mitgliedern der unabhängigen Aufsichtsinstanzen vollumfänglich in die Kompetenz des Fifa-Rates zu übertragen. Die Fifa betonte dort zwar, sie anerkenne die Unabhängigkeit der Kommissionen. Dass sich der Council aber das Recht nimmt, diese Leute auf diese Weise infrage zu stellen, ist skandalös. Es beweist auch erneut, dass die Fifa-Spitze um Gianni Infantino null politisches Gespür hat. Sie haben sich damit keinen Gefallen getan.