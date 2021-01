Migrantenkarawane auf dem Weg in die USA – rund 9000 Menschen

Tausende Migrantinnen und Migranten aus Honduras sind derzeit auf dem Weg in die USA.

Mindestens 9000 haben nach Schätzungen der Behörden die Grenze nach Guatemala überquert.

Nachrichtenagenturen melden, Polizisten und Soldaten seien kurz nach der Grenze im Einsatz, um die Menschen mit Blockaden an der Weiterreise zu hindern.

Mexiko verstärkte als Reaktion die Überwachung der Grenze mit Guatemala im Bundesstaat Chiapas.

Angesichts einer sogenannten Migrantenkarawane mit mehreren Tausend Menschen hat die Regierung Guatemalas die honduranischen Behörden aufgerufen, die Massenabwanderung einzudämmen. Auf ihrem Weg mit Ziel USA hatten seit Freitagabend mehrere Gruppen von Tausenden Migranten aus Honduras den Grenzübergang El Florido nach Guatemala überquert.

Legende: Zahlreiche Geflüchtete rasten auf dem nackten Boden. Reuters

Die Karawane hatte sich am Donnerstagabend in der Stadt San Pedro Sula im Nordwesten von Honduras zusammengeschlossen. Es handelte sich nach Berichten örtlicher Medien um Honduraner, die vor Gewalt, Armut und den Folgen zweier verheerender Hurrikans im November aus dem mittelamerikanischen Land flüchteten und in den USA ein besseres Leben suchen wollten.