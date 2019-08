An Bord des Flüchtlingsschiffs «Open Arms» vor der italienischen Insel Lampedus befinden sich rund hundert im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge.

Mehrere Migranten sind am Dienstag ins Wasser gesprungen und haben versucht, schwimmend das Festland zu erreichen. Sie wurden von der Küstenwache aus den Fluten gerettet.

Im Streit um das Flüchtlingsrettungsschiff hatte die spanische Regierung zuvor den italienischen Innenminister Matteo Salvini scharf kritisiert.

Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles sagte am Montagabend, Salvinis Vorgehen sei «eine Schande für die gesamte Menschheit» und er verfolge «ausschliesslich» wahltaktische Ziele.

Das Schiff der Hilfsorganisation Proactiva ist seit 18 Tagen unterwegs und liegt seit Tagen vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Italiens Innenminister Salvini will die Flüchtlinge aber nicht an Land lassen.

15 Migranten sprangen ins Wasser

Die Lage auf dem Schiff droht nun ausser Kontrolle zu geraten. Mehrere Migranten sind ins Wasser gesprungen und haben versucht, die einige Hundert Meter entfernt liegende italienische Insel Lampedusa schwimmend zu erreichen. Zunächst seien neun Menschen ins Meer gesprungen, twitterte die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms. Später folgten ihnen fünf nach. Die italienische Küstenwache rettete sie aus den Fluten. Alle seien nach Lampedusa gebracht worden, schrieb die NGO.

An Land seien die Migranten umgehend von Ärzten betreut worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Bereits am Wochenende hatten sich mehrere Migranten ins Meer gestürzt, sie waren aber von Helfern zurück aufs Schiff gebracht worden.

Hilfsangebot von Spanien

Zuletzt bot die Regierung in Madrid der Besatzung die Einfahrt in einen spanischen Hafen an. Dies lehnt die Hilfsorganisation aber angesichts der Lage der Flüchtlinge an Bord, der grossen Distanz zu den spanischen Balearen und der Wetterbedingungen ab. Mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, haben sich zur Aufnahme von Flüchtlingen von der «Open Arms» bereit erklärt.