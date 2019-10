Die Warnstreiks der Flugbegleiter haben am Sonntag zu rund 100 Flugausfällen geführt.

Der Ausstand der deutschen Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter dauert erheblich länger als angekündigt. Statt wie ursprünglich geplant bis vor dem Mittag, soll der Streik bis um Mitternacht dauern.

Bestreikt werden die Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sun Express.

Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne.

Vor allem in Berlin, Köln, München und Stuttgart bekamen die Fluggäste den Arbeitskampf zwischen der Kabinengewerkschaft Ufo und dem grössten Luftverkehrskonzern Europas zu spüren. Die Gewerkschaft hatte den Warnstreik am Morgen von ursprünglich 6 auf 19 Stunden bis Mitternacht bei den Konzerntöchtern Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress verlängert.

Die Kerngesellschaft Lufthansa wurde hingegen nicht bestreikt, so dass am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt nur wenige Flüge der Lufthansa Cityline abgesagt werden mussten.

Eine Gesamtzahl der ausgefallenen Flüge nannten Lufthansa und Eurowings zunächst nicht. Für eine Bilanz müsse das Streikende abgewartet werden. «Heute geht es uns nur darum, die Auswirkungen für die Gäste möglichst gering zu halten», sagte Lufthansa-Sprecher Martin Leute.

Keine Einigung in Sicht

Die Warnstreiks bei den Lufthansa-Töchtern waren erst am Freitagnachmittag angekündigt worden. Wenig später hatte die Gewerkschaft Ufo die schon seit Montag angekündigten Ausstände bei der Konzernmutter Lufthansa wieder abgeblasen.

Der Konzern hatte sich kurzfristig bereiterklärt, 2 Prozent mehr Gehalt zu zahlen – gefordert hatte Ufo nur 1.8 Prozent. Unmittelbar danach schob Ufo weitere Tarifforderungen nach, die Lufthansa in einem Brief umgehend ablehnte.