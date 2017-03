Polizei-Einsatz am Flughafen Paris-Orly (unkomm.) 0:35 min, vom 18.3.2017

Französische Sicherheitskräfte haben am Pariser Flughafen Orly einen Mann erschossen.

Dieser hatte einem Soldaten offenbar die Waffe weggenommen und war dann weggerannt. Der Flughafen wurde daraufhin evakuiert und der komplette Flugverkehr gestoppt.

Laut dem Sprecher des Innenministeriums wurden im Flughafengebäude keine weiteren Personen verletzt.

Zuvor war es allerdings bei einer Strassenkontrolle zu einer Schiesserei gekommen. Ob die zwei Vorfälle zusammenhängen, wird untersucht.

Der Unbekannte entriss dem Soldaten am Flughafen Paris-Orly die Waffe gegen 8.30 Uhr und lief damit in ein Geschäft im Flughafengebäude. Dies sagte der Sprecher des französischen Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet. Schliesslich sei der Mann von Sicherheitskräften getötet worden. Der Sprecher führte aus, dass sonst niemand zu Schaden gekommen sei. Innenminister Bruno Le Roux werde sich vor Ort ein Bild von der Lage machen.

Nach Angaben des Senders BFMTV wurde der Flughafen evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Sprengstoffexperten sollten zudem sicherstellen, dass der Mann keine Bombe dabei habe. Die Experten fanden bei ihrer Suche keinen Sprengstoff.

Lokale Medien berichten weiter, dass es am frühen Samstagmorgen bei einer Polizeikontrolle einen Schusswechsel gegeben habe, wobei ein Ordnungshüter verletzt wurde. Eine offizielle Bestätigung, dass diese beiden Vorfälle in irgendeiner Form zusammenhängen, liegt indes noch nicht vor.

Hintergründe noch unklar

Der Soldat, dessen Waffe der Mann genommen hatte, gehört offenbar zu der Anti-Terror-Mission «Sentinelle». Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet.

Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris. Er ist der zweite grosse Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.