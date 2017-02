Zusatzinhalt überspringen Beat Soltermann Seit 2011 berichtet Beat Soltermann für SRF aus Washington D.C. Zuvor arbeitete er in der SRF-Wirtschaftsredaktion und empfing die Gäste der «Samstagsrundschau».

SRF News: Kaum angetreten, muss Flynn seinen Posten schon wieder räumen. Wie schwer trifft dieser Rücktritt die Regierung Trump?

Beat Soltermann: Es ist eine ziemliche Blamage. Die Regierung ist noch nicht einen Monat im Amt und schon der erste grosse Skandal. Präsident Trump muss nun dafür sorgen, dass der Posten wieder fix besetzt wird. Er kann das alleine tun und braucht das Zugeständins des Senats nicht.

« Vermutlich verstiess Flynn mit seinem Versprechen an den russischen Botschafter gegen ein US-Gesetz. »

Wie kam es überhaupt so weit, dass Flynn zurücktreten muss?

Flynn hatte Vizepräsident Mike Pence gesagt, er habe nie über die Lockerung der Sanktionen geredet. Pence hat Flynn öffentlich verteidigt und in Schutz genommen. Doch dann verdichtete sich die Beweislage gegen Flynn. Das Justizministerium hatte das Gespräch mit dem russischen Botschafter in den USA routinemässig abgehört und aufgezeichnet. Pence hat dann Druck gemacht und Trump nahegelegt, Flynn zu feuern. Vermutlich verstiess Flynn mit seinem Versprechen an den russischen Botschafter auch gegen ein US-Gesetz. Der Rücktritt war unausweichlich.

Ist die Affäre damit beendet, oder gibt es da noch mehr, das zu reden geben könnte?

Es gibt noch viele Fragen, die man klären könnte, zum Beispiel, wer wann was wusste. Mit einer grossen Untersuchung rechne ich allerdings nicht. Die Trump-Regierung will diese Geschichte so rasch als möglich hinter sich lassen und das sicherheitspolitische Establishment in Washington ist froh, dass Flynn mit seiner harschen Ansicht zum Islam und seinem unkonventionellen Führungsstil weg ist.

Das Gespräch führte Susanne Schmugge.