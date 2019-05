Besonders viel Support erhält die Schüler-Klimabewgung in der Westschweiz, und dort vor allem in Lausanne. Am letzten Klimastreiktag nahmen in der Stadt am Genferssee 8000, meist junge Menschen teil, wie SRF-Westschweizkorrespondent Andreas Stüdli sagt. Dabei stiessen die Klima-Aktionen meist auf Verständnis, auch in der Öffentlichkeit. So seien die Demonstranten wegen mehrerer temporärer Brückenblockierungen nicht belangt oder behelligt worden. «Dem Klimathema wird in der Westschweiz sehr viel Beachtung geschenkt, es gibt viel Wohlwollen», so Stüdli.