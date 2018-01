Sturm wütet in den Niederlanden 0:33 min, vom 18.1.2018

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr wegen des Orkans «Friederike» ab sofort im ganzen Land eingestellt.

Züge, die derzeit noch unterwegs sind, sollen aber falls möglich bis zum Ziel fahren, sagte ein Bahnsprecher.

Der Orkan «Friederike» hat in Europa bisher sechs Todesopfer gefordert.

Am Nachmittag hat die Deutsche Bahn (DB) wegen des Orkans «Friederike» den Zugfernverkehr aus Sicherheitsgründen im ganzen Land eingestellt.

Züge, die noch unterwegs seien, sollen aber wenn immer möglich bis zum Zielbahnhof fahren oder an grösseren Knotenbahnhöfen anhalten, teilte die DB mit. An geeigneten Bahnhöfen würden auch Hotelzüge zur Betreuung gestrandeter Zugpassagiere bereitgestellt.

In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt stehe darüber hinaus auch der Regionalverkehr still. Umgestürzte Bäume hatten auf mehreren Strecken zu Behinderungen geführt.

Spitzenböe von 203 km/h

Zusatzinhalt überspringen SBB nicht betroffen Auf den Bahnverkehr in der Schweiz hatte die Einstellung des Fernverkehrs in Deutschland keine Auswirkungen, wie ein SBB-Sprecher bekanntgab. Einzig Zugfahrende, die nach Deutschland fahren wollten oder von Deutschland herkommend in die Schweiz reisten, waren betroffen.

Das Tiefdruckgebiet «Friederike» ist vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mittlerweile zu einem Orkan heraufgestuft worden. Das Unwetter habe Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h erreicht. Auf dem 1140 Meter über Meer gelegenen «Brocken», dem höchsten Berg im Mittelgebirge Harz in Sachsen-Anhalt wurden laut «SRF Meteo» 203 km/h gemessen.

Orkanböen gab es demnach aber nicht nur auf den Höhen des Mittelgebirges, sondern teilweise auch in den Städten. Der höchste Flachlandwert wurde mit 134 km/h in Frankenberg in Hessen verzeichnet. In der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen wurden 126 km/h gemessen, in Dortmund und in Erfurt waren es 120 km/h.

Von Ast erschlagen

Der Sturm forderte bisher 6 Todesopfer. In Olst (NL) ist ein 62-jähriger Mann von einem Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war.

Ebenfalls von einem umstürzenden Baum wurde in Emmerich in Nordrhein-Westfalen ein Mann getroffen. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein 68-jähriger Lastwagenfahrer kam bei einem sturmbedingten Verkehrsunfall ums Leben.

Auch in Belgien starb eine Frau, weil ihr Auto von einem umfallenden Baum erfasst wurde. In Italien starb ein Mann, als er auf ein Dach kletterte, um es auf Sturmschäden zu prüfen. Der Wind warf ihn um, so dass er in den Tod stürzte.

Der DWD warnt vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen umherfliegenden Gegenständen. Betroffen seien die deutschen Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, Bayern.

In Deutschland strichen mehrere Flughäfen aus Sicherheitsgründen Flüge. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn lief der Flugbetrieb nach Betreiberangaben mit Einschränkungen. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol strich alle Flüge.

Auswirkungen auch auf Schiffsverkehr

Auch die niederländische Bahn meldete grosse Schwierigkeiten. Durch den Sturm flögen Objekte und Bäume auf die Gleise und Züge. Darum wurde der Zugverkehr eingestellt.

In Belgien stellte der Hafen von Gent den Betrieb ein. Betroffen waren etwa zehn Schiffe. Die Zugbrücke von Zelzate am Kanal von Gent zur Küste blieb laut der Agentur Belga geschlossen, so dass Hochseeschiffe nicht passieren konnten.