In der Niederlanden und Deutschland sterben vier Menschen durch umfallende Bäume. Der Bahnverkehr steht im Norden still.

Der dritte Wintersturm im neuen Jahr 3:29 min, aus SRF Meteo vom 18.1.2018

Das Sturmtief «Friederike» zieht derzeit von der Nordsee über Norddeutschland nach Polen. Das Tiefdruckgebiet ist am Mittag vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zu einem Orkan heraufgestuft worden. Das Unwetter habe Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von bis 130 Kilometern pro Stunde erreicht, verlautete vom DWD.

Von Ast erschlagen

In den Niederlanden, Deutschland und Belgien sind bereits vier Menschen ums Leben gekommen. In Olst (NL) ist ein 62-jähriger Mann von einem Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit.

In Enschede nahe der deutschen Grenze starb ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war. Ebenfalls von einem umstürzenden Baum wurde in Emmerich in Nordrhein-Westfalen ein Mann getroffen. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auch in Belgien starb eine Frau, weil ihr Auto von einem umfallenden Baum erschlagen wurde.

Der DWD warnt vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen umherfliegenden Gegenständen. Betroffen seien die deutschen Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, Bayern.

In Nordrhein-Westfalen fahren keine Züge

In Nordrhein-Westfalen (NRW) hat der Orkan inzwischen den Bahnverkehr lahmgelegt. Laut der Deutschen Bahn Region NRW wurde der Zugverkehr bis auf weiteres vollständig eingestellt. Umgestürzte Bäume hatten zuvor bereits auf mehreren Strecken zu Behinderungen geführt.

Auf den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn lief der Flugbetrieb bislang noch ohne Einschränkungen. Allerdings wurden insgesamt elf Flüge aus anderen Regionen vorsorglich annulliert. Am Flughafen Frankfurt lief der Betrieb störungsfrei.

Auswirkungen auf Flug- und Schiffsverkehr

Vom Flughafen Schiphol in Amsterdam konnten nur vereinzelte Maschinen abfliegen. Am Vormittag waren 260 Flüge annulliert worden. Der Betrieb sollte am frühen Nachmittag wieder gestartet werden.

Auch die niederländische Bahn meldete grosse Schwierigkeiten. Durch den Sturm flögen Objekte und Bäume auf die Gleise und Züge. Darum wurde der Zugverkehr eingestellt.

In Belgien stellte der Hafen von Gent den Betrieb ein. Betroffen waren etwa zehn Schiffe. Die Zugbrücke von Zelzate am Kanal von Gent zur Küste blieb laut der Agentur Belga geschlossen, so dass Hochseeschiffe nicht passieren konnten.