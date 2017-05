Die italienischen Gastgeber des G7-Gipfels hatten heere Ziele. Das Treffen endet aber mit kaum nennenswerten Zielen. Eine Einschätzung von SRF-Korrespondent Fredy Gsteiger.

Die italienischen Gastgeber wählten sehr bewusst Sizilien als Austragungsort des diesjährigen G7-Gipfels. Die Staats- und Regierungschefs sollten quasi in Sichtweite der Strände tagen, an denen seit Jahren hunderttausende von Flüchtlingen und Einwanderern aus Afrika nach Europa gelangen.

Italien wolle Afrika und damit die Zuwanderung zum zentralen Gipfelthema machen, betonte Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Vormittag.

« Entwicklungshilfe interessiert Trump nicht » Fredy Gsteiger

Diplomatischer Korrespondent SRF

Beschlossen werden sollte ein sogenannter grosser Plan für «die Mobilität von Menschen». Darin sollte stehen, dass Migration nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance ist für reiche Länder. Und es sollten Investitionen in Afrika in Höhe von vielen Milliarden Franken gutgeheissen werden: Darunter Investitionen in die Jugend, in Frauen und Mädchen sowie in die Förderung neuer Technologien - Dinge die auch Uno-Generalsekretär Antonio Guterres in Taormina als entscheidend bezeichnete.

Doch von diesem Plan distanzierte sich US-Präsident Donald Trump sogleich. Für ihn reimt sich Zuwanderung auf Terrorismus. Er wollte daher die Migration einzig unter dem Sicherheitsaspekt behandeln. Entwicklungshilfe will er nicht fördern, sondern zusammenstreichen.

Trump mag nicht zuhören

Sinnbild dafür: Als die G7 mit sechs afrikanischen Präsidenten zusammensassen setzte Trump ebensowenig den Kopfhörer mit der Übersetzung auf wie bei der Ansprache Gentilonis. Das Thema interessierte ihn nicht.

Entsprechend wird es dazu im Schlusskommunique bloss ein paar Allgemeinplätze geben. Empörend finden das Entwicklungsorganisationen, manche bezeichnen die Untätigkeit der G7 als Skandal.

Die Italiener müssen das Problem nun weiterreichen an den G20-Gipfel, der im Juni in Deutschland stattfindet. Ob dort die Erfolgsaussichten grösser sind, ist allerdings fraglich. Denn auch dort sitzt wiederum Trump mit am Tisch.