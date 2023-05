Am 14. April machte der «Tages-Anzeiger» einen Brief an den Bundesrat publik. Darin üben die G7-Staaten Kritik an der Schweizer Umsetzung der Sanktionen gegen Russland.

So habe die Schweiz zu wenig russische Gelder eingefroren. Bei Doppelbürgern und Doppelbürgerinnen sowie wegen des Anwaltsgeheimnisses seien ihr oft die Hände gebunden. Die Schweiz solle gefälligst der G7-Taskforce zu den Russland-Sanktionen beitreten, um die Umsetzung der Sanktionen zu verbessern. Unterzeichnet hatten den Brief die Botschafter und Botschafterinnen der G7-Staaten in Bern.

Das Antwortschreiben kam von der Schweizer Staatssekretärin Helene Budliger Artieda. Sie wies die Vorwürfe als falsch zurück. Einen Beitritt zur G7-Taskforce lehnt der Bundesrat ab. Mehrere Bundesräte stellten den Brief als eine Aktion der Botschaften von G7-Staaten in der Schweiz dar. Bei Gesprächen auf Ministerstufe sei er kein Thema gewesen. Von mehreren Botschaften hiess es aber, der Brief sei sehr wohl mit den Regierungen abgesprochen worden.

Am G7-Gipfel in Hiroshima dürfte die Schweiz selbst kein grosses Thema sein – der Umgang mit Ländern, welche die Russland-Sanktionen nicht oder aus Sicht der G7 unzureichend umsetzen, dagegen schon (siehe Haupttext). Vor allem zeigt der Brief der G7-Staaten, dass sich die Schweiz der West-Ost-Konfrontation nicht entziehen kann. Und dass die Sanktionspolitik Angriffsflächen bietet.