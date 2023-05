Inhalt

G7-Treffen in Japan - USA schiessen sich ins Knie

US-Präsident Joe Biden ist für den G7-Gipfel in Hiroshima eingetroffen. Zu reden gibt aber weniger seine Ankunft, vielmehr, dass er wegen der US-Schuldenkrise früher als geplant wieder in die USA zurückkehren muss. Das wird in Ostasien als Zeichen amerikanischer Schwäche und Gespaltenheit gedeutet.