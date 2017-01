Aufatmen in Westafrika Gambias abgewählter Präsident tritt zurück

In einer Fernsehansprache kündigte der abgewählte Präsident Gambias an, seinen Sessel zu räumen. Der Machtkampf in dem westafrikanischen Land ging nach Marathonverhandlungen mit afrikanischen Staatschefs zu Ende.

Bild in Lightbox öffnen. Das Wichtigste in Kürze In einer Fernsehansprache kündigt der langjährige Staatschef Gambias, Yahya Jammeh, seinen Rücktritt an.

Er habe «guten Gewissens» entschieden.

Dem Rücktritt waren Marathonverhandlungen mit westafrikanischen Staatschefs und die Drohung einer Militärinverention vorausgegangen. Gambias abgewählter Präsident Yahya Jammeh hat nach einem wochenlangen Konflikt um die Macht im westafrikanischen Land seinen Rückzug angekündigt. Er habe «guten Gewissens» entschieden, die Führung «dieser grossen Nation» abzugeben, sagte er in einer Fernsehansprache. Militärintervention abgewendet Mit der Verkündung seines Rückzugs in der Nacht wendete Jammeh eine militärische Lösung des Machtkampfs ab. Jammeh war im Dezember abgewählt worden und hatte seine Niederlage zunächst eingestanden. Später weigerte er sich aber, die Macht an seinen mittlerweile vereidigten Nachfolger Adama Barrow abzugeben. Die politische Krise in Gambia hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Truppen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas überschritten die Grenze zu Gambia, um Jammeh zum Aufgeben zu bewegen. Der UNO-Sicherheitsrat hatte einem militärischen Eingreifen zugestimmt. Die Ecowas unterbrach ihre Militärintervention schliesslich für einen letzten Vermittlungsversuch durch Mauretanien und Guinea.

SRF 4 News, 04:00 Uhr; agenturen/halp