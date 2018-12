Bei einer Gasexplosion in einem Wohnblock im russischen Magnitogorsk am Ural sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Das Schicksal von etwa 35 Menschen ist noch ungeklärt.

Staatspräsident Wladimir Putin flog aus seinem Urlaub in Sotschi nach Magnitogorsk, um sich über die Rettungsarbeiten zu informieren.

Legende: Magnitogorsk («Stadt am magnetischen Berg») liegt in der Oblast Tscheljabinsk in Südrussland. SRF Newsdesign

Die Explosion um 4 Uhr in der Nacht hatte ein Treppenhaus in einem grossen Wohnblock zum Einsturz gebracht. In den Trümmern sucht ein Grossaufgebot von Rettern fieberhaft nach Verschütteten. Allfälligen Überlebenden droht bei den tiefen Temperaturen bis minus 20 Grad der Tod durch Erfrieren.

Vier Hausbewohner wurden im Verlauf des Silvestertages tot geborgen. Am Abend (Ortszeit) teilte Boris Dubrowski, Gouverneur von Tscheljabinsk, mit, noch immer sei das Schicksal von mehr als 35 Menschen unklar. Dazu zählten auch sieben Kinder.

Grosseinsatz am Feiertag

Die Behörden organisierten innert Stunden Rettungskräfte, Suchhunde und Räumungsmaschinen aus weiten Teilen Sibiriens und aus Moskau. Der Einsatz an der Unglücksstelle ist gefährlich, weil der Einsturz weiterer Teile des neunstöckigen Hauses drohe, sagte Zivilschutzminister Jewgeni Sinitschew.

In dem 1973 errichteten zwölfstöckigen Plattenbau hatten 110 Menschen gewohnt. Einige konnten die Ruine unverletzt verlassen, andere wurden von den Suchmannschaften verletzt geborgen. Knapp 30 Bewohner meldeten sich unverletzt bei den Behörden. Sie hatten die Nacht anderswo verbracht.

Weil Teile des Wohnblocks einsturzgefährdet sind, mussten viele Menschen ihre Wohnungen verlassen. Für sie und weitere Überlebende aus zerstörten Wohnungseinheiten wurden in einer nahe gelegenen Schule Notquartiere eingerichtet.

Putin reist an den Unglücksort

Am späten Nachmittag traf Russlands Präsident Wladimir in Magnitogorsk ein. Er liess sich vom Krisenstab über die Lage informieren. Am Abend besuchte er Verletzte im Spital und sprach an der Unglücksstelle mit Überlebenden.

Bereits am Morgen flogen der Katastrophenschutzminister Jewgeni Sinitschew und Gesundheitsministerin Olga Skworzowa auf Anordnung Putins in den 1400 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Ort.

Die Justiz leitete nach der Explosion strafrechtliche Ermittlungen ein. In Russland kommt es immer wieder zu Gasexplosionen. Viele Gebäude stammen noch aus der Sowjetzeit und befinden sich in schlechtem Zustand.

Magnitogorsk ist eine grosse Industriestadt im Ural. Hier befindet sich das grösste Stahlwerk des Landes. Viele Mitarbeiter beteiligten sich an dem Bergungseinsatz.