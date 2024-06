Prinzessin Kate ist zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Mehrere britische Medien veröffentlichten ein Bild, das die 42-Jährige im Auto zeigt.

Mit ihrer Familie wird Kate im Buckingham-Palast erwartet – um später den Geburtstag des Königs zu feiern.

Im weissen Dress und mit passendem Hut sitzt sie mit Ehemann Prinz William auf dem Rücksitz einer Limousine. Der Wagen bringt das Paar und seine drei Kinder zum Buckingham-Palast. Von dort aus soll die Geburtstagsparade für Kates Schwiegervater König Charles III. später starten.

In einer Mitteilung vom Freitagabend hatte Kate angekündigt, dass sie an «Trooping the Colour» teilnehmen werde. Sie war im Januar im Bauchraum operiert worden. Später war bei ihr Krebs diagnostiziert worden, wie sie in einer Videobotschaft Ende März mitgeteilt hatte. Zum bisher letzten Mal hatte sich Kate an Weihnachten gezeigt.