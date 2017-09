Weltweit werden 45 Prozent der Abtreibungen – also fast die Hälfte – mit unsicheren Methoden durchgeführt.

In 25,5 Millionen Fällen seien Frauen mit Praktiken konfrontiert, die als fragwürdig oder gefährlich erachtet werden.

Das heisst es in einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem amerikanischen Guttmacher-Institut im Fachblatt «The Lancet».

Die Studie zeigt: 97 Prozent der unsicheren Schwangerschaftsabbrüche wurden in Afrika, Asien und Lateinamerika durchgeführt. Prekär sei die Lage vor allem in den 62 Ländern, die Abtreibungen verbieten oder nur zulassen, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Dort fänden drei Viertel der Eingriffe nicht mit sicheren Methoden statt. In 57 Ländern – wo die Gesetze liberaler sind – würden hingegen neun von zehn Abtreibungen nach den Standards der WHO durchgeführt.

Insgesamt geht die Studie von jährlich 56 Millionen Abtreibungen aus. Acht Millionen davon werden als «gefährlich» eingestuft: Also wenn Laien Instrumente einführen, Ätzmittel oder Kräutergebräue eingenommen werden.

Regierungen und Behörden in der Pflicht?

In Westeuropa würden 6,5 Prozent der Abtreibungen nicht nach besten Standards durchgeführt, in Osteuropa 14,2 Prozent. Am schlimmsten sei die Lage in Afrika ausserhalb von Südafrika. 75 Prozent der Abtreibungen seien dort problematisch oder gefährlich.

Regierungen und Behörden müssten mehr tun, um ungewollte Schwangerschaften und gefährliche Abtreibungen zu vermeiden, heisst es weiter in der Studie.

Die Studienautoren betonen, dass es schwierig sei, zuverlässige Daten zu erhalten. Insbesondere in den Ländern, in denen Abtreibung verboten ist, trauten sich viele Frauen nicht, über das Thema zu reden.