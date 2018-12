An den Massenprotesten in Paris ist es zu Zusammenstössen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen.

Mehr als 100 Menschen wurden den Behörden zufolge verletzt, darunter 17 Polizeibeamte.

Laut Innenminister Christophe Castaner gab es landesweit knapp 1400 Festnahmen.

Während in Paris tausende Kundgebungsteilnehmer durch die Innenstadt zogen, setzte die Polizei in der Nähe des Boulevards Champs-Elysées Tränengas gegen Demonstranten ein, um sie zurückzudrängen, berichten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Demonstranten bewarfen dabei die Polizei unter anderem mit Knallkörpern und anderen Gegenständen.

Kurz zuvor hatten die Demonstranten ihren Protestzug über die Champs-Elyées begonnen. Die Polizei sprach zur Mitte des Vormittags von rund 1500 Teilnehmern. Mittlerweile protestieren in ganz Frankreich insgesamt 31'000 Menschen.

Massive Verkehrsbehinderungen in Paris

Bereits im Vorfeld waren erneut Ausschreitungen am vierten Samstag nacheinander mit landesweiten Protesten befürchtet worden. Die Regierung hatte deshalb landesweit 89'000 Sicherheitskräfte mobilisiert, in Paris waren es 8000. Dies war rund ein Drittel mehr als am vergangenen Samstag, als es in der Hauptstadt zeitweilig bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten.

Wir wollen uns Gehör verschaffen, keine Randale machen.

Die Proteste führten zu massiven Verkehrsbehinderungen in Paris. Mehrere hundert Demonstranten blockierten am Samstagmorgen zeitweise die wichtige Ringautobahn Périphérique. Die Polizei löste die Blockade auf, ohne dass es zu Zusammenstössen kam.

Eine örtliche «Gelbwesten»-Sprecherin betonte den friedlichen Charakter der Autobahn-Blockade: «Wir wollen uns Gehör verschaffen, keine Randale machen», sagte Laetitia Dewalle.

36 U-Bahn-Stationen geschlossen

Pariser Touristen-Attraktionen wie Eiffelturm und Louvre sowie zahlreiche Geschäfte sind aus Furcht vor Chaos und Plünderungen geschlossen geblieben. Zudem bleiben auch 36 Stationen der U-Bahn und der Vorortbahnen RER geschlossen. Rund 50 Buslinien wurden unterbrochen oder umgeleitet.

Die Protestbewegung fordert den Rücktritt Macrons sowie allgemeine Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne. Die bisherigen Zusagen der Regierung reichen den Aktivisten nicht aus.