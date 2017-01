Mit lauten Tönen gegen Trump

Aus Echo der Zeit vom 22.1.2017

Allein in Washington versammelten sich am Samstag Hunderttausende, vor allem Frauen, um gegen den frisch eingesetzten Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren. Da ist also viel Wille, sich gegen Trumps Politik zu wehren.

Aber welche Möglichkeiten hat denn die Opposition, ausserhalb und im Parlament? Reportage und ein Gespräch.

Ruth Wittwer und Beat Soltermann