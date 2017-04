Beim Rahmenabkommen sind offiziell die Differenzen noch immer gross, besonders in der Frage, wer im Streitfall zwischen der Schweiz und der EU entscheidet: Ob das generell der Europäische Gerichtshof ist, so wie es die EU will. Oder ob Streitfälle auch zwischen Bern und Brüssel ausgehandelt werden könnten. Hier soll es heute zwar immerhin eine Bewegung gegeben haben, hat Doris Leuthard an der Medienkonferenz gesagt. Bewegung wohin genau, in welchen Punkten wurde aber nicht klar.