May und Juncker einigen sich in der Backstop-Frage

May trifft Juncker in Strassburg (unkomm.)

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich am Abend zu Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffen.

Bis Ende 2020 wollen die EU und Grossbritannien eine Ersatzlösung finden, die den sogenannten Backstop ersetzen kann.

Dieser soll eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland garantieren.

Am Dienstag wird das Parlament in London zum zweiten Mal über das Brexit-Abkommen abstimmen.

Die EU und Grossbritannien verpflichteten sich, bis Ende 2020 Alternativen für den sogenannten Backstop zu finden, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung. Ziel sei, dass der Backstop damit nicht greifen müsse.

Grossbritannien will die EU am 29. März verlassen. Weil der ausgehandelte Austrittsvertrag bisher im britischen Parlament keine Mehrheit fand, will May Änderungen durchsetzen. Die EU schliesst dies aus. Ohne Lösung droht ein harter Bruch mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen.

Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar war May krachend gescheitert. Sollte das Vertragspaket erneut abgelehnt werden, will sie die Parlamentarier am Mittwoch über ein Ausscheiden ohne Deal abstimmen lassen. Wird auch das abgelehnt, sollen die Abgeordneten darüber entscheiden, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll. Die Erfolgschancen für May gelten allerdings als gering.