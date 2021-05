Explosionen und Tote in Tel Aviv – Lage eskaliert in der Nacht

In Tel Aviv ist am frühen Mittwochmorgen erneut Sirenenalarm ausgelöst worden. Es waren mehrere Explosionen zu hören.

Bereits am Dienstagabend kam es im Grossraum von Tel Aviv immer wieder zu schweren Detonationen. Bislang sind fünf Todesopfer bestätigt.

Auf palästinensischer Seite stieg die Zahl nach Angaben der dortigen Behörden auf insgesamt 35.

Angesichts der zunehmend entfesselten Gewalt soll der UNO-Sicherheitsrat zu einer erneuten Notfallsitzung zusammenkommen.

Am frühen Mittwochmorgen waren in Israels Küstenmetropole heulende Warnsirenen und mehrere Explosionen zu hören. «Familien werden aufgeweckt und eilig in Schutzräume gebracht», hiess es auf der Twitter-Seite der israelischen Armee. Auch in anderen Städten gab es Raketenalarm.

Zuvor hatte die palästinensische Terrororganisation Hamas Vergeltung angekündigt als Reaktion auf die Zerstörung eines weiteren Hochhauses in Gaza durch israelische Luftangriffe.

Israels kündet harte Gegenangriffe an Box aufklappen Box zuklappen Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte am Dienstagabend, die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad würden einen hohen Preis für die jüngsten Angriffe auf Israel bezahlen. Israel werde die «Stärke und Häufigkeit» seiner Luftangriffe angesichts des anhaltenden Beschusses erhöhen.

Nach Medienberichten wurden in Lod bei Tel Aviv eine Frau und ein Kind getötet. In der Stadt, in der Juden und Araber gemeinsam leben, kam es letzte Nacht zu schweren Ausschreitungen. Nach Medienberichten schändeten arabische Einwohner eine Synagoge und setzten sie in Brand.

Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner zur aktuellen Lage Box aufklappen Box zuklappen Die Raketen auf Tel Aviv bedeuten Panik und Schrecken für die dortigen Einohnerinnen und Einwohner. Zehntausende mussten in Luftschutzkellern Zuflucht suchen, viele Schulen sind geschlossen. Angst herrscht auch in jenen israelischen Städten, in denen es zu Ausschreitungen durch die arabische Bevölkerung gekommen ist. Für die Menschen im Gazastreifen wiederum ist die Gewalteskalation eine Katastrophe – Luftschutzkeller gibt es dort keine. Hinzu kommt, dass die Corona-Situation in den letzten Wochen ausser Kontrolle geraten war und die Spitäler sowieso schon voll waren. Jetzt müssen diese auch noch viele Verletzte behandeln. Derweil macht die arabische Liga Israel für den Gewaltausbruch verantwortlich. Mit dem Einsatz von israelischen Sicherheitskräften in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg im für die Muslime heiligen Monat Ramadan habe das Land die aktuelle Eskalation provoziert.

Ausserdem seien Dutzende Autos in Brand gesetzt und Fenster von Geschäften eingeworfen worden. 12 Personen seien verletzt worden. Der Bürgermeister von Lod sprach im Fernsehen von einem «Bürgerkrieg» in der Stadt.

Gemäss Medienberichten starb zudem in der Stadt Rischon LeZion eine Frau bei einem direkten Einschlag der Rakete.

UNO-Sicherheitsrat trifft sich zu erneuter Notfallsitzung Box aufklappen Box zuklappen Angesichts der zunehmend entfesselten Gewalt soll der UNO-Sicherheitsrat zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Die Beratungen sind für Mittwochvormittag in New York geplant. Das Treffen soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. Der 15-köpfige Rat konnte sich bei einer ersten Sitzung am Montag nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen.

Im Grossraum Tel Aviv wurden bei den massiven Raketenangriffen nach Angaben von Sanitätern mehrere Menschen verletzt. Es handelt sich bisher um die schwersten Raketenangriffe auf Tel Aviv.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden bislang mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert. Gemäss diesen Angaben starben in Israel bislang fünf Menschen durch Raketenbeschuss. Mehr als 200 weitere seien verletzt worden.

Die israelische Armee wiederum hatte ein Gebäude mit Büros von Mitgliedern des Hamas-Politbüros und Sprechern der Palästinenserorganisation im Gazastreifen zerstört.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza stieg die Zahl der getöteten Palästinenser auf 35, darunter zwölf Kinder und drei Frauen. 233 Menschen seien verletzt worden.

Entzündet hatte sich die jüngste Gewaltwelle am Status Jerusalems. Dieser ist eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt. Am Montag begingen viele Israelis den Jerusalem-Tag. Israel feiert damit die Eroberung des arabischen Ostteils von Jerusalem während des Sechstagekriegs 1967.

Die Annexion ist international nicht anerkannt. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines eigenen Staates im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen.

Legende: SRF

Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien im Stadtteil Sheikh al-Jarrah in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land, auf dem sie leben, wird von jüdischen Siedler beansprucht.

Legende: SRF

Seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2007 haben sich Israel und die radikale Palästinenserorganisation drei Kriege geliefert. Israel und Ägypten halten das Gebiet unter Blockade und begründen dies mit Sicherheitserwägungen.

Im August 2020 verkündete die Hamas nach Vermittlung Katars eine Waffenruhe mit Israel. Aber auch danach gab es immer wieder Verstösse. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie hat die Zerstörung Israels zu ihrem Ziel erklärt.