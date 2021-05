Im Nahen Osten eskaliert die Situation weiter. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben ihre Raketenangriffe auf Israel nach Norden ausgeweitet.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte eine Verschärfung der Angriffe im Gazastreifen an. Die Palästinenserorganisation Hamas werde «Schläge bekommen, die sie bislang nicht erwartet».

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind im Zuge der Eskalation 23 Palästinenser gestorben, unter ihnen neun Kinder. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden.

In der israelischen Küstenstadt Aschkelon sind am Dienstag zwei Frauen getötet worden, teilt die Rettungsorganisation Zaka mit.

Die EU, die USA und Grossbritannien verurteilten die palästinensischen Raketenangriffe und setzen sich für eine De-Eskalation der Lage ein. In der Türkei versammelten sich Tausende vor der israelischen Botschaft in Ankara und dem Konsulat in Istanbul, um gegen das israelische Vorgehen gegen Palästinenser zu protestieren.

Israel mobilisiert 5000 Reservisten Box aufklappen Box zuklappen Israels Verteidigungsminister Benny Gantz hat die Mobilisierung von 5000 Reservisten genehmigt. Dies teilte dessen Büro am Dienstag mit. Die zusätzlichen Kräfte sollen demnach unter anderem dem südlichen Regionalkommando der Streitkräfte zugeteilt werden. Nach Angaben des israelischen Militärs feuerten militante Palästinenser im Gazastreifen in den vergangenen 18 Stunden im Schnitt alle drei Minuten eine Rakete ab.

Entzündet hatte sich die jüngste Gewaltwelle wie schon in der Vergangenheit am Status Jerusalems. Dieser ist eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt. Am Montag begingen viele Israelis dort den Jerusalem-Tag. Israel feiert damit die Eroberung des arabischen Ostteils von Jerusalem, einschliesslich der Altstadt, während des Sechstagekriegs 1967.

Die Annexion ist international nicht anerkannt. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines eigenen Staates im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist für Juden wie Muslime von herausragender Bedeutung. Es ist die drittheiligste Stätte im Islam.

Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien im Stadtteil Sheikh al-Jarrah in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land, auf dem sie leben, wird von jüdischen Siedler beansprucht.

Seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen im Jahre 2007 haben sich Israel und die radikale Palästinenserorganisation drei Kriege geliefert. Israel und Ägypten halten das Gebiet unter Blockade und begründen dies mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Menschen leben dort unter miserablen Bedingungen.

Im August 2020 verkündete die Hamas nach Vermittlung Katars eine Waffenruhe mit Israel. Aber auch danach gab es immer wieder Verstösse. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie hat die Zerstörung Israels zu ihrem Ziel erklärt.