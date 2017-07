FOKUS: Schweizer wollen Venezuela verlassen

Aus 10vor10 vom 20.7.2017

Die vielen negativen Meldungen drängen in Vergessenheit, wie schön Venezuela eigentlich ist. Früher war das Land ein beliebtes Ziel für Auswanderer. So zog es auch Patrizia Rossi nach Merìda, die Stadt am Fuss der Anden. Mittlerweile jedoch ist ihr Leben dort zu sehr von Angst geprägt.