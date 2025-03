Berichte über Tötung von mehr als 350 Zivilpersonen in Syrien

Gewalteskalation in Syrien

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Syrien sollen mehr als 350 alawitische Zivilpersonen von syrischen Sicherheitskräften und verbündeten Gruppen getötet worden sein, darunter auch Kinder. Dies berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

In den letzten zwei Tagen ist es zu den schwersten Kämpfen gekommen seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad vor vier Monaten.

Die Sicherheitskräfte der neuen Regierung wurden eingesetzt, um gegen Anhänger von Assad zu kämpfen.

Die in Grossbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Konflikt über ein Netzwerk von Informanten verfolgt, sprach weiter von Massakern in mindestens 21 Orten der Gouvernements Latakia, Tartus und Hama. Alleine in der Stadt Banias seien 60 Zivilisten durch Erschiessungen hingerichtet worden.

Es handle sich um die schlimmsten Gewalttaten seit Jahren, teilte der Leiter der in Grossbritannien ansässigen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdulrahman, mit.

Legende: Die Kämpfe konzentrieren sich auf Gebiete im Westen des Landes. Keystone/OMAR ALBAM

Die westlichen Küstenregionen gelten als Hochburgen der Alawiten, einer religiösen Gemeinschaft, der auch der gestürzte Machthaber Baschar al-Assad angehört. Ein Bewohner aus der betroffenen Region sagte, vor allem unter den Alawiten seien Angst und Schrecken weit verbreitet. «Es gibt viele Übergriffe und Tötungen aufgrund der Religionszugehörigkeit. Es kommt auch zu Diebstählen.»

Die Beobachtungsstelle rief die internationale Gemeinschaft zum dringenden Handeln auf und forderte die Entsendung von Experten, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Zudem appellierte sie an die syrischen Behörden in Damaskus, die Verantwortlichen für die Hinrichtungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Legende: Die Sicherheitskräfte gehen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana gegen Anhänger al-Assads vor. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von einem kollektiven Akt der Vergeltung. Getty Images/zettin Kasm/Anadolu

Mehrere Hundert Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Ältere, suchten Zuflucht auf einem russischen Militärstützpunkt in Syrien, wie aus vor Ort entstandenem Filmmaterial hervorgeht und von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet wurde. Unabhängig überprüfen liessen sich auch diese Angaben nicht.

Die neue Führung begann am Donnerstag in der Küstenregion mit einem harten Vorgehen gegen einen nach ihrer Darstellung aufkeimenden Aufstand militanter Kräfte mit Verbindungen zu Assads früherer Regierung.

Vertreter der neuen Führung haben Verstösse während der Operation eingeräumt. Sie machen dafür unorganisierte Massen von Zivilisten und Kämpfern verantwortlich, die versucht hätten, die offiziellen Sicherheitskräfte zu unterstützen oder im Chaos der Kämpfe Verbrechen zu verüben.

Chaos bei Kämpfen

Der frühere islamistische Rebellenanführer und jetzige Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat in einer Rede am Freitagabend erklärt, dass Angriffe auf Zivilpersonen hart bestraft würden. Die Anhänger von Ex-Machthaber Al-Assad rief er dazu auf, ihre Waffen niederzulegen.

Passend zum Thema Gewalt in Syrien Archiv: Grösster Gewaltausbruch seit dem Sturz des Assad-Regimes

Das Verteidigungsministerium erklärte am Samstag, man versuchte, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen und jegliche Übergriffe auf Zivilisten in der Küstenregion zu verhindern.

Das Ausmass der Gewalt, über das berichtet wird, schürt allerdings weitere Zweifel, ob die islamistischen Machthaber in der Lage sind, Syrien mit Rücksicht auf alle Bevölkerungsgruppen zu regieren.