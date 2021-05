In Tel Aviv ist erneut Raketenalarm ausgelöst worden. In der Stadt waren Warnsirenen und Explosionen am Himmel sowie im Süden der Stadt zu hören.

Im Gazastreifen haben laut dem israelischen Militär ferner militante Palästinenser Raketen auf die Wüstenstadt Beerschweva im Süden Israels sowie auf weitere Grenzorte abgefeuert.

Die israelische Armee griff den Angaben zufolge weiter Ziele in dem Palästinensergebiet an. Dabei kamen laut Rettungskräften in einem Flüchtlingslager in Gaza-Stadt zehn Menschen ums Leben, darunter acht Kinder.

Bei einem Raketenangriff militanter Palästinenser im Gazastreifen auf den Grossraum Tel Aviv ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Im Vorort Ramat Gan erlitt nach Angaben von Sanitätern ein etwa 50 Jahre alter Mann tödliche Verletzungen. Insgesamt schlugen nach Angaben der israelischen Polizei zwei Raketen in Ramat Gan ein. In der Küstenmetropole Tel Aviv – Israels Wirtschaftszentrum – wurde am Samstag drei Mal kurz hintereinander Raketenalarm ausgelöst. Dies war die achte Angriffswelle auf den Grossraum Tel Aviv seit Dienstagabend.

In der israelischen Stadt Beerscheva wurde nach Polizeiangaben ein Haus durch Raketensplitter getroffen. Es gebe Sachschaden, aber keine Verletzten, hiess es. Auch die israelischen Küstenstädte Aschkelon und Aschdod wurden erneut angegriffen. Wie Israels Armee mitteilte, kamen in Israel durch den Raketenbeschuss der vergangenen Tage acht Menschen ums Leben.

Tag der Nakba als Anlass zu neuer Gewalt? Box aufklappen Box zuklappen Am Samstag ist Tag der Nakba (Katastrophe). Die Palästinenser gedenken dann der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. In diesem Jahr fällt der Tag zusammen mit dem dritten Tag des Eid-al-Fitr-Festes, des sogenannten Zuckerfestes zum Ende des Ramadans. Experten befürchten, dass es im Zuge der Feierlichkeiten zu neuer Gewalt kommen könnte.

Die israelische Armee griff den Angaben zufolge weiter Ziele in dem Palästinensergebiet an. Die Luftwaffe habe mehrere Raketenabschussrampen und zwei Kampfeinheiten der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas beschossen, hiess es in der Mitteilung.

Acht palästinensische Flüchtlingskinder getötet

Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa teilte mit, in dem Flüchtlingslager Schati im Westen von Gaza sei ein Haus getroffen worden. Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums zufolge seien dabei zehn Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet worden, darunter acht Kinder. Ein fünf Monate alter Junge überlebte den Angriff demnach.

Auch in Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens sowie an anderen Orten sind laut Wafa Zivilisten getötet worden. Eine israelische Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit der Eskalation der Gewalt am Montag 140 Palästinenser im Gazastreifen getötet.

Zusammenstösse an israelisch-libanesischer Grenze

Neben den andauernden Konfliktaktivitäten im Palästinensergebiet im Gazastreifen ereigneten sich neu im Osten und Norden von Israel einige Vorfälle. So kam es an der Grenze zwischen Israel und Libanon zu Zusammenstössen, wobei nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zwei Demonstranten aus Libanon ums Leben kamen. Die israelische Armee geht davon aus, dass die Randalierer einen Terroranschlag im Dorf Metula im Norden Israels verüben wollten.

Drei Raketen sind nach israelischen Angaben von Syrien aus in Richtung von Israel abgefeuert worden. Wie die Armee mitteilte, ging eine davon auf syrischem Boden nieder. Weder nannte Israels Militär weitere Einzelheiten über den Einsatz, noch gab es Berichte über mögliche Schäden.

US-Spitzendiplomat in Tel Aviv angekommen

Die USA bemühen sich seit Tagen intensiv um eine Deeskalation im Gaza-Konflikt. Nun haben sie einen offiziellen Vermittlungsversuch gestartet.

Wie die US-Botschaft in Israel am Freitagabend mitteilte, landete der Spitzendiplomat Hady Amr auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. US-Aussenminister Antony Blinken hatte ihn gebeten, sich mit Vertretern beider Seiten zu treffen.

Angebot Ägyptens ausgeschlagen Box aufklappen Box zuklappen Ein Angebot Ägyptens zur Vermittlung einer Feuerpause im Gaza-Konflikt habe Israel abgelehnt, wie die Deutsche-Presse-Agentur in Kairo aus Sicherheitskreisen erfahren haben soll. Die zu diesem Zweck aufgebotenen ägyptischen Gesandten sollen am Donnerstag nach Tel Aviv gereist sein. Am Mittwoch hatte eine ägyptische Delegation im Gazastreifen bereits Gespräche mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas geführt.

1000 Raketen vom «Iron Dome» abgefangen

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zu Wochenbeginn eskaliert. Militante Palästinenser beschiessen Israel fortwährend mit Raketen – nach Angaben der israelischen Armee waren es zuletzt bereits 2300. Das Land reagiert auf die Angriffe mit massiven Gegenschlägen im Küstengebiet.