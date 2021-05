Erneute Angriffe der israelischen Armee galten dem Tunnelsystem der Hamas sowie einem Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad.

Jordaniens König Abdullah II. sagte, dass sein Land in diplomatische Vermittlungsbemühungen involviert sei, um weitere militärische Eskalationen zu stoppen.

Ägypten hat seinen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen einen Tag früher als geplant geöffnet, sodass Flüchtende sich in Schutz bringen können.

Der UNO-Sicherheitsrat hat sich zur Lage im Nahen Osten beraten, kam aber noch zu keiner gemeinsamen Erklärung.

Kampfjets aus Israel haben erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen, wie die Armee auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Augenzeugen berichteten von Dutzenden Explosionen.

Ferner hat die Armee nach eigenen Angaben einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen getötet. Hasem Abu Harbid war Leiter des nördlichen Kommandos der militanten Organisation. Er sei für mehrere Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten sowie für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich.

Angriff auf das Tunnelsystem der Hamas

54 Kampfflugzeuge hätten überdies rund 35 Ziele im Laufe der Nacht beschossen, teilte die Armee mit. Dabei seien etwa 15 Kilometer des sogenannten Metro-Systems attackiert worden. Es handelte sich demnach um die dritte Angriffswelle, die gegen das Tunnelnetz gerichtet war.

Die Zahl der Toten stieg derweil nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen auf 42 Menschen. Weiter seien 16 Frauen, 10 Kinder und weitere 50 Personen verletzt worden, sagte ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums.

Legende: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben auf Tunnelsysteme der Hamas gezielt. Betroffene aus dem Gazastreifen sprechen von vielen zivilen Opfern bei einer Reihe von Explosionen. Reuters

Die Hamas ihrerseits feuerte weiterhin Raketen aus dem Gazastreifen auf bewohnte Ortschaften in Israel ab. Eine Rakete schlug dabei nur wenige Stunden vor einem Abendgottesdienst zum jüdischen Feiertag Schawuot in einer Synagoge in der südlichen Stadt Aschkelon ein. Die israelischen Rettungsdienste sagten, dass niemand verletzt worden sei.

Jordaniens König mahnt vor Instabilität

Abdullah II. gab bekannt, dass sein Königreich in intensive diplomatische Vermittlungsbemühungen involviert sei, um eine weitere militärische Eskalation zu verhindern.

Legende: Der jordanische Monarch und seine Herrscherfamilie verstehen sich als Staat, der die Sicherheit muslimischer und christlicher Heiligtümer in Jerusalem garantiert. Das Land zeigt sich regelmässig in der Rolle des Stabilitätsbringers für die Region. Reuters/Archiv

Es sei unhaltbar und die Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten verschlimmere sich wie seit Jahren nicht mehr. Er warnte in den letzten Tagen immer wieder, dass Israels militärische Offensiven die Region instabil machen würden.

Ägypten öffnet überraschend die Grenze

Das Land am Suezkanal hat seinen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen einen Tag früher geöffnet als geplant. Durch die einseitige Öffnung könnten gestrandete und verletzte Menschen aus den Palästinensergebieten nach Ägypten einreisen, teilte ein Sprecher der palästinensischen Botschaft in Ägypten mit. Der Übergang war wegen des Ramadans geschlossen worden.

42'000 Palästinenser fliehen in UNO-Schulen Box aufklappen Box zuklappen Rund 42'000 Palästinenser im Gazastreifen haben wegen der massiven Luftangriffe Israels auf das Küstengebiet ihre Häuser verlassen. Sie suchten Schutz in 50 Schulen des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Gazastreifen, wie ein Sprecher der Organisation am Montag mitteilte. Mehr als 2500 Menschen sind nach der Zerstörung ihrer Häuser obdachlos geworden.

Bisher seien keine Verletzte eingetroffen und bis dato seien auch keine ägyptischen Krankenwagen nach Gaza gefahren, um Verletzte aufzunehmen, hiess es weiter.

UNO-Sicherheitsrat verlangt Ende der Gewalt

Der UNO-Sicherheitsrat hielt erstmals eine öffentliche Sitzung zur jüngsten Gewalteskalation im Nahost-Konflikt ab, verabschiedete jedoch keine gemeinsame Erklärung.

Die Mitglieder des Sicherheitsrates riefen beide Seiten dazu auf, die Gewalt zu beenden. Die Vertreterinnen und Vertreter der beiden Konfliktparteien lieferten sich vor dem UNO-Sicherheitsrat derweil einen verbalen Schlagabtausch.

Netanjahu weist Kritik zurück

In einer Fernsehansprache sagte der israelische Ministerpräsident im Beisein seines politischen Rivalen und dem Verteidigungsminister Benny Gantz, die Angriffe würden mit «voller Kraft» fortgesetzt werden.

Zudem wies er die Kritik wegen des Luftangriffs vom Samstag auf ein Hochhaus mit Medienbüros zurück. Im Gebäude sei ein Geheimdienstbüro der Hamas untergebracht gewesen, die Angriffe auf israelische Zivilisten organisiert habe, sagte der israelische Ministerpräsident dem US-Sender CBS am Sonntag.

Es sei also «ein völlig legitimes Ziel» gewesen. Anwesende im Gebäude seien von Israel vorgewarnt worden.

So positionieren sich USA, Russland und Co.

Derweil hat US-Aussenminister Anthony Blinken mit Amtskollegen und -kolleginnen aus anderen Ländern an der Vermittlung an einer Waffenruhe gefeilt. In einem Telefongespräch sagte er dem Aussenminister von Ägypten, alle Parteien müssten zu einer Deeskalation der Spannungen beitragen und er forderte ein Ende der Gewalt, wie es in einer Mitteilung des US-Aussenministeriums heisst.

Alle Parteien müssen zu einer Deeskalation der Spannungen beitragen.

«Die vorrangige Aufgabe ist es, das Blutvergiessen zu beenden», schrieb der russische Vizeaussenminister Sergej Werschinin auf Twitter. Alle Parteien müssten sich an das Völkerrecht halten, um Schäden für Zivilisten sowie die von Medien genutzte Infrastruktur zu verhindern.

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb auf Twitter, er habe bei dem Treffen betont, dass Israel alleine für die anhaltenden «Gräueltaten» verantwortlich sei. Die Türkei sei zudem entschlossen, Bemühungen zum Schutz der «palästinensischen Brüder und Schwestern» auf internationaler Ebene fortzuführen.

Saudi-Arabien hat Israel die «eklatanten Verletzungen» der Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser vorgeworfen und die Weltgemeinschaft zum Handeln aufgefordert.