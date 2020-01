105 Millionen Dollar verdiente Tesla von Oktober bis Dezember. Über das ganze Jahr 2019 gesehen, resultierte zwar immer noch ein Verlust von 862 Millionen Dollar. Doch die Tendenz dürfte Konzernchef Elon Musk positiv stimmen. Insbesondere in China und Europa verkaufen sich die Teslas gut.

Legende: Die Gigafabrik in Schanghai: Mit dem Mittelklassewagen Model 3 (Abb.) konnten viele neue Kunden erreicht werden. Reuters

In der neuen Gigafabrik in Schanghai rollen seit Ende Dezember die ersten Fahrzeuge vom Band. Nicht einmal ein Jahr brauchte Tesla, um die Fabrik hochzuziehen. Und gestern unterzeichneten Tesla und das deutsche Bundesland Brandenburg den Kaufvertrag für das Grundstück, wo die erste Gigafabrik in Europa entstehen soll. In Deutschland, dem Herzen der europäischen Autoindustrie, will Tesla dereinst eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr produzieren, die ersten bereits ab 2021.

Bis zu 7000 neue Stellen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die geplante Fabrik im Umland von Berlin soll nach Angaben der Berliner Wirtschaftsverwaltung 6000 bis 7000 neue Stellen schaffen. Tesla plant demnach auch ein Entwicklungs- und Designzentrum in Berlin. Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze dort entstehen sollen und welche Standorte dafür diskutiert werden, wurde vorerst nicht bekannt.

Die Börse reagierte euphorisch auf die neusten Zahlen. Die Aktie stieg nachbörslich zeitweise um zwölf Prozent und überschritt erstmals die Marke von 600 Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Papiere um 39 Prozent zugelegt.

Nachhaltiger Hype?

An der Börse ist der Konzern mittlerweile mehr Wert als die grössten US-Hersteller General Motors und Ford zusammen. Kürzlich zog Tesla sogar am Weltmarktführer Volkswagen vorbei.

Ob die hohe Bewertung gerechtfertigt ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Schliesslich hat es Tesla seit 2003 nie geschafft, nicht nur einzelne Quartale, sondern ein ganzes Jahr in den schwarzen Zahlen abzuschliessen.

SRF 4 News; 30.01.20; 6:00 Uhr