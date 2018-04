Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges vor 65 Jahren hat Kim Jong-un die Grenze nach Südkorea überquert.

Der Machthaber wurde an der Demarkationslinie im Grenzdorf Panmunjom von Südkoreas Präsident Moon Jae-in zu ihrem ersten Gipfeltreffen empfangen.

Der nordkoreanische Machthaber sprach dabei von einer «neuen Ära des Friedens» und machte einen entsprechenden Gästebucheintrag dazu.

Kim äusserte seine Erwartung, in «freimütigen Diskussionen» eine «bedeutende Vereinbarung» erreichen zu können.

Beide Staatschefs begrüssten sich herzlich. Spontan forderte Kim den südkoreanischen Präsidenten auf, seinerseits die Betonschwelle im Boden, die die Linie kennzeichnet, auch nach Norden zu überqueren. Moon betrat damit nordkoreanischen Boden, was nicht angekündigt war.

Atomare Abrüstung im Zentrum

Kim trug sich in der sogenannten Friedenshalle, in welcher der Gipfel stattfindet, in das Gästebuch ein: «Eine neue Geschichte beginnt jetzt – am Ausgangspunkt der Geschichte und der Ära von Frieden», schrieb Kim.

Moon und Kim begannen den Gipfel mit einem kurzen Gespräch hinter verschlossen Türen. Im Mittelpunkt des Gipfels stehen die atomare Abrüstung und eine langfristige Friedenslösung.

Es handelt sich um das erste koreanische Gipfeltreffen seit zehn Jahren. Ausserdem ist es das erste Mal überhaupt nach dem Ende des Korea-Kriegs vor 65 Jahren, dass ein nordkoreanischer Machthaber den Süden betritt.

Vorbereitung für Treffen mit Trump

Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, will Kim mit Moon «freimütig» alle Themen wie die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen sowie Frieden, Wohlstand und eine Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel diskutieren. Auf Nordkoreas Atomwaffen ging die Agentur nicht ein.

Die Ergebnisse des Gipfels werden auch Grundlage für das Ende Mai oder Anfang Juni geplante Treffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump sein.

In einer ersten Reaktion auf das Zusammenkommen äusserte das US-Präsidialamt in einer Mitteilung die Hoffnung, dass das Treffen Fortschritte in Richtung Frieden und Wohlstand für die gesamte Halbinsel erzielen werde.

Statement am Abend erwartet

Am Abend werden Moon und Kim gemeinsam zu Abend essen. «Am Nachmittag gehen die Gespräche weiter, es wird auch noch mehr Symbolik folgen», sagt Martin Aldrovandi, SRF-Ostasien-Korrespondent. Es werde ein Baum gepflanzt werden. Auch rechne man mit einem Statement dazu, was in den Gesprächen vereinbart wurde.