Zwei Anschläge gegen ägyptische Kopten 1:06 min, aus Tagesschau vom 9.4.2017

Das Wichtigste in Kürze:

In Ägypten sind innert kurzer Zeit zwei Anschläge auf christliche Kirchen verübt worden.

verübt worden. Bei dem Bombenanschlag in Tanta starben mindestens 27 Menschen. Weitere mindestens 70 Personen wurden verletzt. Laut Medienberichten sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft.

starben mindestens 27 Menschen. Weitere mindestens 70 Personen wurden verletzt. Laut Medienberichten sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. Bei einem weiteren Anschlag in Alexandria kamen mindestens 16 Personen ums Leben. Mindestens 40 Menschen wurden verletzt. Offenbar handelte es sich auch hier um ein Selbstmordattentat.

kamen mindestens 16 Personen ums Leben. Mindestens 40 Menschen wurden verletzt. Offenbar handelte es sich auch hier um ein Selbstmordattentat. Die Terrormiliz IS reklamiert beide Anschläge für sich.

Der Anschlag in der nordägyptischen Stadt Tanta ist einer der tödlichsten auf die christliche Minderheit Ägyptens in den vergangenen Jahren.

Die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram zitierte Augenzeugen, wonach sich ein Selbstmordattentäter in der Kirche St. Georg in die Luft gesprengt haben soll. «Die Explosion ereignete sich in den vorderen Reihen, in der Nähe des Altars während der Messe», sagte Vize-Innenminister Tarek Atija. Mindestens 27 Menschen starben, mindestens 70 weitere wurden verletzt.

An dem christlichen Feiertag war die Kirche zur Messe gut besucht. St. Georg ist dem Staatsfernsehen zufolge das grösste christliche Gotteshaus der Region im Nildelta. Im Internet kursierende und im Fernsehen ausgestrahlte Videos zeigten einen blutverschmierten Boden.

Zweiter Anschlag wenige Stunden später

Zusatzinhalt überspringen Christen in der Minderheit Die Kopten sind die grösste christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten. In Ägypten machen sie etwa zehn Prozent der rund 90 Millionen Einwohner aus. Obwohl sie weitgehend friedlich mit der muslimischen Bevölkerungsmehrheit zusammenleben, sieht sich die christliche Minderheit Ägyptens immer wieder gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt.

Die ägyptische Regierung sprach von Terror: «Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal am Palmsonntag», sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Ahmed Abu Seid, auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter. Präsident Abdel Fattah Al-Sisi berief umgehend den nationalen Sicherheitsrat ein. Dieser solle noch am Sonntag die «Konsequenzen» besprechen, berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen.

Wenige Stunden nach dem Anschlag in Tanta folgte ein weiterer Anschlag auf eine koptisch-christliche Kirche in der Millionenstadt Alexandria. Dabei starben mindestens 16 Menschen. Mindestens 40 weitere Personen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Kairo berichtete. Der staatlichen Zeitung «Al-Ahram» zufolge soll der Anschlag ausserhalb der St. Markus-Kathedrale von einem Selbstmordattentäter ausgeführt worden sein, der zuvor am Einlass in die Kirche gehindert worden war.

IS will Anschläge verübt haben

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die beiden Anschläge für sich. Die Explosionen in Tanta und Alexandria seien von den Dschihadisten verursacht worden, berichtete das IS-Sprachrohr Amak. Die Mitteilung konnte zunächst nicht unabhängig auf Echtheit untersucht werden.

Zusatzinhalt überspringen Papst besucht Ägypten Mit der Feier des Palmsonntags bereiten sich die Kopten wie Christen in aller Welt auf das Osterfest in einer Woche vor. Am 28. und 29. April will das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, Ägypten besuchen und dabei auch seine Solidarität mit den Kopten bekunden.

Zudem drohte der IS mit weiterer Gewalt gegen Christen. Die «Kreuzzügler» und «Ungläubigen» würden mit dem Blut ihrer Söhne bezahlen, hiess es in einer Mitteilung im Namen des Islamischen Staates, die über IS-nahe Kanäle veröffentlicht wurde.

IS im Norden der Sinai-Halbinsel

Bereits im vergangenen Dezember kam es zu einem Anschlag auf die koptische Kirche St. Peter und Paul in Kairo. Damals starben fast 30 Personen. Die Terrormiliz IS bekannte sich später zu der Tat.

Ein Ableger der Terrormiliz treibt im Nordsinai in Ägypten sein Unwesen und kündigte in Propagandavideos Angriffe auf Christen an. Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen aus dem Norden der unruhigen Sinai-Halbinsel. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der der IS vermutet wurde.