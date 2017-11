In der westlichen Berichterstattung geht meistens vergessen: 99 Prozent aller Terroropfer sind nicht in Europa oder Nordamerika zu beklagen, sondern in Drittwelt- und Schwellenländern. Vor allem in solchen mit ohnehin gravierenden politischen, oft auch kriegerischen Konflikten. «Doch 2016 nahm gerade dort – ausser im Irak – die Zahl der Attentate spürbar ab», sagte Daniel Hyslop bei SRF News. Er ist Forschungsdirektor beim Institut für Wirtschaft und Frieden, das jährlich den Welt-Terrorindex erstellt.

Knapp 26'000 Terrortote waren weltweit zu beklagen, das sind immerhin 22 Prozent weniger als im Negativrekordjahr 2014. Deutlich war der positive Trend in Syrien, erst recht aber in Nigeria. Dort ist die Terrororganisation Boko Haram gespalten und der Kampf gegen sie scheint zunehmend erfolgreich.

Anders sieht es jedoch in der westlichen Welt aus, obschon es seit Jahren keine komplexen, von langer Hand geplanten Angriffe nach dem Muster von «9/11» mehr gab. Doch die Zahl der Attentate und jene der Opfer steigt.

«2016 war», so Hyslop, «das schlimmste Jahr seit fast dreissig Jahren.» Und das obschon immer mehr Mittel in die Terrorbekämpfung gesteckt werden, diese auch besser wird und immer häufiger Anschläge vereiteln kann.

Besorgniserregend sei hingegen die Entwicklung hin zu primitiven Attentaten auf ungeschützte Ziele. Attentate auf Zivilisten. Diese Taten sind mit wenig Geld, wenig Infrastruktur, wenig Vorbereitung und wenig Kenntnissen durchführbar – etwa solche mit Fahrzeugen in eine Menschenmenge hinein. Verübt oft durch Täter, die sich selber radikalisieren und an ihrem Wohnort zu Terroristen werden.

Immerhin: In den ersten Monaten des laufenden Jahres zeichnete sich auch in Europa ein Rückgang terroristischer Aktivitäten ab.