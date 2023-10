In Afghanistan haben mehrere starke Erdbeben die Grenzregion nahe dem Iran erschüttert.

Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke von mindestens acht Beben auf Werte zwischen 4.6 und 6.3.

Nach offiziellen Angaben sind bei den Erdbeben im Westen Afghanistans mindestens 15 Menschen getötet und 40 verletzt worden.

Afghanistans Katastrophenschutz befürchtet jedoch hunderte Todesopfer.

Sieben Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat seien komplett zerstört worden, sagte ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes der Deutschen Presse-Agentur. Besonders betroffen war demnach der Bezirk Sindadschan. «In einigen Dörfern lebten bis zu 1000 oder mehr Menschen. Es waren 300 Häuser. Nur 100 Menschen überlebten», sagte der Sprecher.

Viele Menschen unter Trümmern vermutet

Bestätigt wurden bisher offiziell jedoch nur 15 Tote. Viele Bewohnerinnen und Bewohner werden unter Trümmern vermutet. Laut dem Sprecher der in Afghanistan herrschenden Taliban, Sabiullah Mudschahid, wurden Militär- und Rettungsorganisationen angewiesen, zur Hilfe in die betroffene Erdbebenregion zu eilen. Spitäler stellten sich demnach auf zahlreiche Verletzte ein.

Die Erdstösse ereigneten sich am Morgen nordwestlich der afghanischen Grenzstadt Herat, in einer geringen Tiefe von rund zehn Kilometern. Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einem verheerenden Erdbeben kamen 2022 in Afghanistan mehr als 1000 Menschen ums Leben.