Bei den Kämpfen im Südkaukasus ist die Hauptstadt von Berg-Karabach nach Darstellung der Behörden vor Ort mit Raketen angegriffen worden.

Das aserbaidschanische Militär habe Stepanakert erneut beschossen, teilte der Präsident der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach, Araik Arutjunjan, mit.

Es sei dabei auch auf zivile Objekte gezielt worden. Einzelheiten nannte er keine.

Arutjunjan drohte als Reaktion darauf, militärische Objekte in grösseren Städten Aserbaidschans anzugreifen. Die Bevölkerung solle sich deshalb in Sicherheit bringen, schrieb er.

Die aserbaidschanische Armee sprach wiederum von schwerem Artilleriefeuer auf Dörfer und Städte auf seinem Staatsgebiet. Unter anderem soll es einen Raketenangriff auf die zweitgrösste Stadt Gandscha gegeben haben. Der aserbaidschanische Verteidigungsminister Sakir Hassanow sprach von einer «Ausweitung der Kampfzone». Armenien wies den Vorwurf zurück. Arutjunjan, erklärte dagegen, seine Streitkräfte hätten eine Militärbasis in Gandscha angegriffen.

Gefechte seit einer Woche

Bislang sind bei den Kämpfen im Südkaukasus nach armenischen Angaben in Berg-Karabach deutlich mehr als 200 Menschen getötet worden. Zu diesen Angaben gab es allerdings abweichende Informationen. Aserbaidschan zählte zuletzt nach eigenen Angaben 19 tote Zivilisten und 60 Verletzte.

Seit fast einer Woche liefern sich die beiden verfeindeten Staaten schwere Gefechte in dem von Armenien kontrollierten Gebiet in Aserbaidschan. Beide Seiten schieben sich gegenseitig die Verantwortung für die neuerliche Eskalation zu.

Legende: Berg-Karabach und die von Armenien besetzte Pufferzone (schraffiert). SRF

Ausländische Kämpfer im Einsatz?

Armenien hatte der Türkei zuvor vorgeworfen, Tausende Söldner aus den Kriegsgebieten in Syrien und Libyen in den Südkaukasus verlagert zu haben. Auch Russland hatte von plausiblen Hinweisen darauf gesprochen.

«Das sind Falschnachrichten», sagte Aliyev am Samstag dazu in einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Dschasira. Es sollten Beweise vorgelegt werden. Es gebe keinen einzigen Beweis für ausländische Kämpfer in Aserbaidschan. Auch die Türkei sei nicht in den Konflikt verwickelt.

Die Türkei steht in dem Konflikt auf der Seite Aserbaidschans, während Armenien Russland als Schutzmacht sieht. Die beiden Länder kämpfen seit Jahrzehnten um die bergige Region, in der rund 145'000 Menschen leben. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.