Theresa May versucht, auf einer Europa-Reise Zugeständnisse für ihr Brexit-Abkommen zu erhalten.

Am Morgen traf sie den niederländischen Regierungschef Mark Rutte.

Am Mittag fand ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin statt.

Am Abend trifft May zu Gesprächen mit der EU-Spitze in Brüssel ein.

May spiele auf Zeit, sagte SRF-Korrespondentin Engbersen, um möglicherweise den politischen Druck im Inland für das Abkommen zu verstärken.

Auf einer Reise durch mehrere europäische Hauptstädte bemüht sich die britische Premierministerin Theresa May derzeit, von anderen Regierungschefs weitere Zugeständnisse in der Brexit-Frage zu erhalten. Sie will ausloten, in wie weit Spitzenpolitiker vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag bereit sind für Nachverhandlungen.

Klare Absage von Merkel

Kurz nach 13 Uhr hat sich May während einer Stunde mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin über den Stand der Debatte in Grossbritannien beraten.

Merkel soll Nachverhandlungen eine klare Absage erteilt haben. «Wir haben gesagt, dass es keine weitere Öffnung des Austrittsabkommens gibt», sagte sie nach Informationen der Agentur dpa an der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion am späten Nachmittag. Hingegen könnte sich Merkel vorstellen, an der politischen Erklärung zur künftigen Beziehung zwischen Grossbritannien und der EU Anpassungen zu machen.

«Nützlicher» Besuch in den Niederlanden

Am Vormittag war May zunächst nach Den Haag zu einem Gespräch mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte gereist. Rutte sagte im Anschluss, es sei ein «nützliches Gespräch» gewesen.

May hat die für heute Dienstagabend geplante Abstimmung im britischen Unterhaus über das Abkommen abgesagt, da sie nicht mit der erforderlichen Mehrheit für die Austritts-Vereinbarung rechnen kann. Die Abstimmung im Unterhaus ist nun spätestens für den 21. Januar geplant, wie ein Sprecher Mays mitteilte.

In Brüssel ist der Zug abgefahren

Mit ihrer Forderung nach Änderungen am Brexit-Abkommen beisst Theresa May in der EU aber auf Granit. Das aktuelle Vertragswerk sei der bestmögliche und einzige Deal für das Vereinigte Königreich, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Vormittag vor dem Europäischen Parlament in Strassburg. «Es gibt überhaupt keinen Raum für Neuverhandlungen.»

May wird am Abend noch einmal zu Gesprächen mit der EU-Spitze in Brüssel zusammenkommen. Zuerst spricht sie mit EU-Ratspräsident Donald Tusk,

später dann noch mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Widerstand im Königreich

Im britischen Unterhaus zeichnete sich seit Wochen erheblicher Widerstand gegen das mühsam ausgehandelte Brexit-Vertragswerk ab. Nicht nur die Oppositionsparteien wollten dagegen stimmen, sondern auch rund 100 von Mays regierenden Konservativen.

Viele von ihnen kritisierten insbesondere die im Pakt festgehaltene Garantie für Irland, mit der nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest der Insel vermieden werden sollen. Gelöst werden könnte das Problem durch einen neuen Handelsvertrag zwischen der EU und dem Königreich, der aber erst nach dem Brexit verhandelt werden kann.

«Theresa May spielt auf Zeit»