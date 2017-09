Was tun mit Nordkorea? 4:47 min, aus 10vor10 vom 4.9.2017

Die USA drücken im Atomkonflikt mit Nordkorea aufs Tempo. Sie wollen härtere Sanktionen und betonen, alle Optionen lägen auf dem Tisch.

In einem Telefonat haben US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege vereinbart, die gemeinsamen militärischen Fähigkeiten auszubauen.

China und Russland riefen dazu auf, trotz neuer Provokationen aus Pjöngjang einen kühlen Kopf zu bewahren.

Die USA und Südkorea sind sich nach Angaben des Weissen Hauses einig, auf Nordkoreas jüngsten Atomtest mit grösstmöglichem Druck und allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu reagieren. Binnen einer Woche wollen die USA nun verschärfte UN-Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang durchsetzen.

Zum Abschluss einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Washingtons UN-Botschafterin Nikki Haley in New York, sie werde dem Rat einen Katalog mit härteren Massnahmen vorlegen. Darüber solle kommenden Montag abgestimmt werden. Angesichts möglicher weiterer Raketenstarts Nordkoreas sei höchste Eile geboten.

« Er bettelt um Krieg. Die USA wollten niemals Krieg, auch jetzt nicht. » Nikki Haley

US-Botschafterin bei der UNO

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel warb in einem Telefonat mit Trump für eine friedliche Lösung. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert sagte sie zu, sich in der EU für schärfere Sanktionen gegen Nordkorea einzusetzen. In dem Gespräch sagte Trump laut Weissem Haus, im Koreakonflikt lägen alle Optionen auf dem Tisch.

China und Russland mahnen zur Mässigung

China und Russland riefen dazu auf, trotz neuer Provokationen aus Pjöngjang einen kühlen Kopf zu bewahren. Präsident Wladimir Putin rief in einem Telefonat mit Moon zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen auf. Alle politisch-diplomatischen Mittel müssten genutzt werden. Merkel sagte Moon die Solidarität Deutschlands zu.

Chinas UN-Botschafter Liu Jieyi mahnte vor dem Sicherheitsrat eine friedliche Lösung des Konfliktes an: «Wir werden niemals Chaos und Krieg auf der koreanischen Halbinsel erlauben.» Alle an dem Konflikt beteiligten Seiten müssten einer weiteren Eskalation entgegenwirken.

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte: «Wir müssen unbedingt einen kühlen Kopf bewahren und ein Vorgehen vermeiden, das zu weiteren Spannungen führen kann.» Der Konflikt sei militärisch nicht zu lösen. Man dürfe sich nicht von Emotionen übermannen lassen.

«Krieg ist nie etwas, was die USA anstreben», sagte Haley, «aber die Geduld unseres Landes ist nicht grenzenlos.» Kim wolle, dass Nordkorea als Atommacht anerkannt werde, aber Nuklearmächte würden stets verantwortungsvoll handeln. «Wenn ein Schurkenstaat eine Atombombe hat und mit einer Langstreckenrakete auf Dich zielt, dann nimmt man nicht die Deckung herunter», sagte Haley.

Haleys japanischer Kollege Koro Bessho drängte das höchste

Entscheidungsgremium der UN, den «grösstmöglichen Druck» auf Nordkorea auszuüben, damit Pjöngjang sein Nuklearprogramm reduziert. Japan befürworte weitere scharfe Sanktionen gegen Nordkorea.

Der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft erinnerte daran, dass der Sicherheitsrat bereits mehrfach Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt habe, ohne ein Einlenken zu erreichen. Selten habe sich ein Land dem Druck der Vereinten Nationen so beharrlich widersetzt.