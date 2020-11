23:36

Hintergründe weiter unklar

Nach Angaben des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig ist noch unklar, wie viele Täter an dem mutmasslichen Terrorangriff in der österreichischen Hauptstadt beteiligt waren. Auch zu den Hintergründen gebe es noch «keine gesicherten Erkenntnisse», sagte der 59-Jährige am Montagabend im ORF. Ludwig erklärte, dass bei dem Angriff «wahllos auf Personen in den Lokalen» geschossen worden sei – vor allem auf jene, die draussen sassen.

Die Wiener Polizei warnt weiterhin auf Twitter: