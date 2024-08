Die in Russland wegen Spionage zu langen Haftstrafen verurteilten US-Bürger Evan Gershkovich und Paul Whelan sind frei.

Ihre Freilassung aus Russland sei Teil eines grösseren Gefangenenaustausches, teilte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Der türkische Geheimdienst, der die Aktion koordinierte, teilte mit, dass insgesamt 26 Personen aus sieben Ländern ausgetauscht wurden.

Auch der sogenannte Tiergartenmörder Wadim Krassikow, der in Deutschland in Haft sass, kam frei.

«Einige dieser Frauen und Männer wurden jahrelang ungerechtfertigt festgehalten. Alle haben unvorstellbares Leid ertragen. Ihre Qualen sind heute beendet», schreibt der US-Präsident in einer Erklärung. «Das Abkommen war eine diplomatische Meisterleistung», so Biden.

Der türkische Geheimdienst teilte mit, dass insgesamt sieben Flugzeuge beteiligt gewesen seien. Ausgetauscht wurden demnach in der türkischen Hauptstadt Ankara Gefangene, die auch in Gefängnissen in Polen und Slowenien, Norwegen und Belarus sassen. Der Geheimdienst MIT hat den Deal nach eigenen Angaben selbst organisiert. Er sprach von einem historischen Gefangenenaustausch.

Legende: Ein russisches Regierungsflugzeug steht laut Reuters nach der Landung auf dem Flughafen Esenboga in Ankara auf der Rollbahn. REUTERS/Tunahan Turhan

Der US-Sender Fox News berichtete, dass der in Russland inhaftierte «Wall Street Journal»-Reporter Evan Gershkovich im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die USA zurückkehren solle, möglicherweise noch am Donnerstag. Der 32-jährige Gershkovich war am 19. Juli 2024 wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der 54-jährige frühere US-Soldat Whelan wurde im Dezember 2018 ebenfalls wegen Spionage in Russland inhaftiert.

Legende: Der wegen Spionage zu einer langen Haftstrafe verurteilte US-Bürger Evan Gershkovich soll laut Medien freikommen. Keystone/EPA/STRINGER

Auch russische Oppositionelle kommen frei

Nach Angaben des türkischen Präsidialamts umfasst der Austausch auch die russischen Dissidenten Ilja Jaschin und Wladimir Kara-Mursa. Auch der Menschenrechtler Oleg Orlow von der Organisation Memorial und die Künstlerin Alexandra Skotschilenko sollen freikommen.

Vom Austausch betroffen ist auch der sogenannte Tiergartenmörder Wadim Krassikow. Dieser war wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die deutsche Bundesregierung habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, teilte die Bundesregierung in einer Medienmitteilung mit. «Dem staatlichen Interesse an einer Vollstreckung der Freiheitsstrafe eines verurteilten Verbrechers standen die Freiheit, das körperliche Wohlergehen und – in einigen Fällen – letztlich auch das Leben unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch Inhaftierten gegenüber», hiess es in der Mitteilung.

In Freiheit kam in Belarus auch ein nach einem Todesurteil begnadigter Deutscher.

Schon früher Gefangene ausgetauscht

Kremlchef Wladimir Putin hatte zuletzt wiederholt seine Bereitschaft für einen Austausch erklärt. Putin steht in der Kritik, politische Gefangene als Geiseln zu nutzen, um Russen aus westlichen Gefängnissen freizupressen. In den vergangenen Tagen verdichteten sich dann die Hinweise, dass ein Austausch unmittelbar bevorstehen könnte.

Die USA und Russland haben trotz ihrer gespannten Beziehungen in der Vergangenheit immer wieder Gefangene ausgetauscht. Im Dezember 2022 und damit schon im laufenden russischen Angriffskrieg gegen Ukraine kam die wegen eines Drogenvergehens verurteilte US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner frei. Moskau erhielt dafür den in den USA verurteilten russischen Waffenhändler Viktor But.