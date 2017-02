Gigantischer Korruptionsskandal in Südamerika

Aus Echo der Zeit vom 9.2.2017

Das weltweit tätige brasilianische Bauunternehmen Odebrecht soll in den letzten Jahren fast 800 Millionen Dollar Schmiergelder an Politiker und Strohmänner in zehn lateinamerikanischen Ländern bezahlt haben.

Auch der kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos soll mehr als eine Million Dollar für seinen Wahlkampf erhalten haben. Wolf Grabendorff ist Gastprofessor an einer Universität in Ecuador und leitete früher die Friedrich-Ebert-Stiftung in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Das Gespräch.

Samuel Wyss