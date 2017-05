Britische Krankenhäuser und Arztpraxen sind Ziel eines grossangelegten Hackerangriffes geworden.

Verantwortliche des öffentlichen Gesundheitssystems NHS in der nordenglischen Region Merseyside erklärten auf Twitter, es handle sich vermutlich um eine landesweite Attacke. Man ergreife alle Massnahmen, um die IT-Systeme zu schützen.

Auch die für die Innenstadt von London zuständige NHS-Tochter sprach von grösseren IT-Problemen. Es komme in allen angeschlossenen Kliniken zu Verzögerungen. Rettungswagen würde in andere Einrichtungen umgeleitet.

Betroffen vom Angriff waren auch Spitäler und Arztpraxen in London, Blackpool, Hertfordshire und Derbyshire. Der Angriff sei aber nicht auf das Gesundheitswesen beschränkt, auch bei Universitäten kam es zu Ausfällen.

«Ärzte und Pflegepersonal in Spitälern und Arztpraxen haben in Grossbritannien keinen Zugriff mehr auf ihre Computer», sagt SRF-Korrespondent Martin Alioth. «Elektronische Patientendossiers waren nicht mehr verfügbar, an verschiedenen Orten waren auch die Telefonverbindungen betroffen.»

«Der Virus tauchte offenbar auch in verschiedenen anderen Ländern wie etwa in Spanien Italien, Portugal oder Russland auf.»

Möglicherweise handle es sich um die Schadsoftware «Wanna Decryptor», teilte der NHS mit. Im Internet kursierten Bilder, auf denen angeblich die Bildschirme betroffener Rechner zu sehen waren. Darauf erscheint eine Geldforderung in der virtuellen Währung Bitcoins. Sollte der geforderte Betrag nicht innerhalb von sieben Tagen bezahlt werden, würden alle Daten gelöscht, so die Drohung.