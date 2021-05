Waffenruhe in Nahost beschlossen

Im Nahost-Konflikt ist ein Waffenstillstand beschlossen worden.

Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt, wie ein Sprecher Netanjahus am späten Donnerstagabend mitteilt.

Die radikal-islamische Hamas bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters eine «gegenseitige und gleichzeitige» Feuerpause ab 02.00 Uhr Freitag.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Staaten sich um ein Ende der Raketen- und Luftangriffe bemüht. US-Präsident Joe Biden drang am Mittwoch in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine sofortige Deeskalation.

Die USA sind der mit Abstand wichtigste Verbündete Israels. Zuletzt stand Biden auch vonseiten seiner Demokraten unter Druck, eine stärkere Rolle bei den Bemühungen um einen Stopp der Kämpfe einzunehmen. Am Donnerstag reiste Bundesaussenminister Heiko Maas in die Region.

Fast 250 Menschen gestorben

Bei den am 10. Mai ausgebrochenen Kämpfen waren insgesamt fast 250 Menschen ums Leben gekommen, davon zwölf auf israelischer Seite. Die schwersten Gefechte zwischen Israel und radikalen Palästinensern seit Jahren gingen aus Auseinandersetzungen an der Al-Aksa-Moschee in Ost-Jerusalem hervor.

Am Montag vergangener Woche reagierte die Hamas darauf mit Raketenangriffen. Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht.