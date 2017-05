Präsidentenwahl Iran: Öffnung oder Abschottung?

Aus Rendez-vous vom 16.5.2017

Sechs Kandidaten traten ursprünglich zu den Präsidentschaftswahlen in Iran an. Nun sind es noch zwei am 19. Mai. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein: Der Kleriker und amtierende Präsident Hassan Rohani und der Hardliner Ebhrahin Raisi. Die Reportage aus Teheran.

Iren Meier