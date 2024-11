Das ist passiert: Nach den verheerenden Unwettern in grossen Teilen Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 205 gestiegen.

In der am schwersten betroffenen Region Valencia im Osten des Landes wurden die meisten Leichen geborgen, wie die Regionalregierung gestern mitteilte. Weitere Opfer gab es in den Regionen Andalusien und Kastilien-La Mancha. Dutzende Menschen galten zovor nach wie vor als vermisst.

Die Wetterlage: Mancherorts fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Jahr: In einigen Orten der Region Valencia regnete es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bis zu 490 Liter pro Quadratmeter. Der Wetterdienst Aemet gab auch eine Hochwasserwarnung für die gesamte Provinz Castellón heraus, die zur stark getroffenen Region Valencia gehört. Ausserdem rief die Regierung der Balearen die Bevölkerung vor allem auf den Ferieninseln Mallorca und Menorca zu grösster Vorsicht in den kommenden Tagen auf. Dort gilt die zweithöchste Warnstufe Orange.

1 / 16 Legende: Die Wassermassen machten auch keinen Halt vor diesem Supermarkt in Valencia. (31.10.2024) AP Photo/Manu Fernandez 2 / 16 Legende: Die Suche nach Vermissten läuft noch. (31.10.2024) AP Photo/Alberto Saiz 3 / 16 Legende: Der Alltag in den betroffenen Gebieten ist vielerorts zum Erliegen gekommen. (31.10.2024) Keystone/EPA/Manuel Bruque 4 / 16 Legende: An gewissen Ortschaften sind die Aufräumarbeiten bereits angelaufen, wie hier in der Stadt Utiel in der Provinz Valencia. (30.10.2024) Keystone/ Manu Fernandez 5 / 16 Legende: Die Fluten haben in der Stadt grosse Schäden hinterlassen. (30.10.2024) Keystone/ Manu Fernandez 6 / 16 Legende: Dutzende Häuser müssen vom Schlamm befreit werden.(30.10.2024) Keystone/ Manu Fernandez 7 / 16 Legende: In Valencia müssen Autos von der Strasse entfernt werden. (30.10.2024) AP Photo/Alberto Saiz 8 / 16 Legende: Dort liegen überall Trümmer. (30.10.2024) Keystone/ MANUEL BRUQUE 9 / 16 Legende: In Valencia selbst war der Fluss Turia über die Ufer getreten. (30.10.2024) IMAGO/Rober Solsona 10 / 16 Legende: Am Tag nach dem Unwetter ist die Lage in den Strassen Valencias chaotisch. (30.10.2024) Keystone/AP Photo/Alberto Saiz 11 / 16 Legende: Die Bewohner Valencias standen zum Teil knietief im Wasser. (30.10.2024) Keystone/ Alberto Saiz 12 / 16 Legende: Rettungskräfte mussten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt aus ihren Häusern befreien. (30.10.2024) Keystone/ Alberto Saiz 13 / 16 Legende: Auch das Dorf Letur Albacete wurde schwer getroffen. Die Einsatzkräfte suchten am Mittwoch noch nach Vermissten. (30.10.2024) IMAGO/Víctor Fernández 14 / 16 Legende: Am Vortag wurden im Dorf die Menschen noch aus ihren Häusern evakuiert. (29.10.2024) Keystone/ Víctor Fernández 15 / 16 Legende: Auch in der Stadt Alora in Málaga wurden Autos von den Schlamm- und Wassermassen weggeschwemmt, nachdem ein Fluss sein Bett verliess. (29.10.2024) Keystone / Gregorio Marrero 16 / 16 Legende: Zu diesem Zeitpunkt stieg der Pegel des Flusses in Alora noch immer an. (29.10.2024) Keystone / Gregorio Marrero

So kam es zum Unwetter: «Diese krassen Unwetter in Teilen von Spanien wurden durch ein sogenanntes Höhentief, also Kaltlufttropfen, verursacht», sagt Jürg Ackermann von SRF Meteo. «Diese Kaltlufttropfen haben abgeschlossene, kalte Luft in der Höhe – und verursachen immer wieder kräftige Gewitter. In Spanien waren das warme Mittelmeer, die feuchte Luft vom Atlantik und die regionale Topografie zusätzliche Faktoren, die diese grossen Schäden verursacht haben.» Der Wetterdienst Aemet spricht von einem «historischen Unwetter».

So sieht es in den Regionen aus: Besonders schlimm ist die Lage in den benachbarten Mittelmeerregionen Andalusien, Murcia und Valencia. Dort wurden Strassen, Häuser und Felder überschwemmt sowie Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen. Etwa 5000 Fahrzeuge steckten zwischenzeitlich auf den Autobahnen A3 und A7 in der Region Valencia fest.

04:19 Video Spanien nach der Flut Aus Tagesschau vom 31.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden.

Die Verzweiflung: In dem 10'000-Seelen-Ort Sedaví in der Provinz Valencia südlich der gleichnamigen Grossstadt herrscht derzeit nur Verzweiflung. Dort rauschte das Wasser durch die Strassen, zerstörte Häuser und türmte Autos auf, die jetzt Hauseingänge blockieren, sodass sie ihre Wohnungen nicht verlassen können. «Ich kenne mindestens 30 Menschen, die beinahe ums Leben gekommen wären», sagte ein Anwohner sichtlich mitgenommen der Zeitung «El País». Ein anderer bricht im Beisein einer Reporterin des Staatssenders RTVE vor laufender Kamera fast in Tränen aus und sagt: «Niemand kommt, um die Autos wegzuziehen oder uns irgendetwas zu bringen. Man hat uns aufgegeben.» Die Menschen bräuchten Essen, Kleidung und Schaufeln, um selbst die Erdmassen wegschaufeln zu können.

EU und Deutschland bieten Hilfe an – Schweiz kondoliert Box aufklappen Box zuklappen Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) schreibt auf X, «unsere Unterstützung gilt den spanischen Behörden und der Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit.» Angesichts der verheerenden Überschwemmungen seien die Gedanken bei den Opfern und den Angehörigen. Wegen der schweren Unwetter und Überschwemmungen bot die EU Spanien bereits am Mittwoch Hilfe an. «Wir haben unser Copernicus-Satellitensystem aktiviert, um bei der Koordinierung der Rettungsteams zu helfen. Und wir haben bereits angeboten, unseren Katastrophenschutz zu aktivieren», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Auch Deutschland bot seine Hilfe an. «Wir sind in direktem Kontakt mit der spanischen Regierung, ob es Unterstützungsleistungen aus Deutschland für diese furchtbare Katastrophe bedarf», erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. «Wenn wir mit unseren erfahrenen Katastrophenhelfern und Bergungsspezialisten des THW helfen können, dann werden wir helfen», sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Hilfe könne über den bewährten EU-Katastrophenschutzmechanismus koordiniert werden, «damit genau die Unterstützung schnell ankommt, die gebraucht wird», sagte sie weiter.

Die Rettungsarbeiten: Nach der Bergung Dutzender weiterer Leichen am Donnerstag werden Medien zufolge noch Menschen vermisst. Verteidigungsministerin Margarita Robles sprach vormittags von «vielen Menschen», über deren Schicksal man nichts wisse. Die Suche nach Vermissten läuft, mehr als 1000 Soldaten sind dafür im Einsatz. Die spanische Regierung will ausserdem 500 weitere Soldaten in die betroffene Region entsenden, um die Verteilung von Hilfsgütern sicherzustellen. Diese sollen am Freitag zum Einsatz kommen. Die Situation bleibt laut Minister für Territorialpolitik schwierig. Zehntausende Haushalte hätten noch immer keinen Strom. Geschäfte und Häuser würden geplündert – die Polizei werde nun entsprechend mehr Präsenz zeigen.