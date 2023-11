Das von schweren Stürmen begleitete Orkantief «Ciaràn» hat den Nordwesten Frankreichs getroffen.

Wegen des Sturmtiefs «Ciarán» hat sich auch Grossbritannien für die Nacht und Donnerstag auf heftige Stürme eingestellt.

In der Schweiz wird das Orkantief zu spüren sein, allerdings nur in deutlich abgeschwächter Form.

Umgestürzte Bäume haben Strassen und Bahnstrecken im Nordwesten Frankreichs blockiert. Wegen des Sturms ist es in der Nacht auf Donnerstag zu Stromausfällen gekommen. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Aus Vorsorge haben einzelne Orte Bereiche unmittelbar an der Küste evakuiert. Vor dem Departement Finistère ist eine 21 Meter hohe Sturmwelle gemessen worden. An der Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste galt bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen.

Im westlichen Departement Finistère ist ein Mensch leicht verletzt worden, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Auch ein Feuerwehrmann hat leichte Verletzungen erlitten.

Sturmböen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde

Wegen zahlreicher umgestürzter Bäume ist der Verkehr auf den Landstrassen des Departements am Donnerstagmorgen untersagt worden. Sturmböen haben örtlich Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern pro Stunde erreicht. In zwei Departements galt weiterhin die höchste Unwetterwarnstufe rot, in 24 weiteren die Warnstufe orange.

Bild 1 / 5 Legende: In Grossbritannien wird ein Fahrzeug von einer Brise, verursacht von einer hohen Welle, überrascht. (1. November 2023) Reuters/ DAVID HAIGH Bild 2 / 5 Legende: Dunkle Wolken zogen am Mittwoch über den Himmel Irlands auf in Richtung Ärmelkanal. Wird «Ciarán» ähnlich verheerend ausfallen wie «Babet» vor etwas mehr als einer Woche? REUTERS/Clodagh Kilcoyne Bild 3 / 5 Legende: An der Atlantikküste im Norden Frankreichs wurden als Vorbereitungsmassnahmen temporäre Mauern errichtet. (Piriac-sur-Mer, 31.10.23) Imago/SES Bild 4 / 5 Legende: Denn der Sturm könnte zu grösseren Überschwemmungen führen. (Boulogne-sur-Mer, 1.11.23) REUTERS/Pascal Rossignol Bild 5 / 5 Legende: Nach wochenlangen Regenfällen durch die Stürme «Agnes» und «Babet» gilt in Teilen von North Yorkshire in England eine Hochwasserwarnung. (Am Fluss Ouse, York; 30.10.23) EPA/ADAM VAUGHAN

Der Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire bleibt am Donnerstag weitgehend eingestellt. Auch im Umland von Paris gab es Behinderungen von Regionalzügen durch umgestürzte Bäume.

Die französischen Behörden hatten zuvor eindringlich vor dem Unwetter gewarnt: Der französische Innenminister Gérald Darmanin hatte die Bevölkerung am Mittwoch dazu aufgerufen, in der Nacht auf Donnerstag zu Hause zu bleiben.

Die stärksten Winde durch das Orkantief «Emir», das international als «Ciaràn» bekannt ist, dürften in Frankreich am Donnerstagvormittag schon vorbei sein.

England warnt vor herumfliegenden Trümmern

In Grossbritannien werden laut britischem Wetterdienst Met Office Windgeschwindigkeiten von knapp 140 Kilometern pro Stunde erwartet. Meteorologen warnten für Donnerstag vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile, abgedeckte Dächer, heruntergerissene Stromkabel und umstürzende Bäume. Betroffen sind demnach vor allem Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands.

Für grosse Teile Südenglands, Wales und Schottlands waren Wetterwarnungen für Starkregen ausgegeben worden. Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste sind im weiteren Verlauf noch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Deutschland wird das Orkantief – wie die Schweiz – nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur in stark abgeschwächter Form erreichen. Der DWD erwartet hier Sturmböen von maximal 85 Kilometer pro Stunde, insbesondere in höheren Lagen und an der Nordseeküste bis zu 100 Kilometern pro Stunde.