Das britische Unterhaus berät das Brexit-Gesetz. Wird es abgesegnet, könnten EU-Austrittsverhandlungen rasch beginnen.

Das Brexit-Gesetz ist erneut Thema im britischen Parlament.

Es wird erwartet, dass das Unterhaus die Änderungen des Oberhauses wieder rückgängig macht und dei Gesetzesvorlage an die Lords zurückschickt.

Zuvor liess der britische Aussenminister Boris Johnson verlauten, dass kein Abkommen mit der EU «vollkommen okay» sei.

Das britische Unterhaus berät erneut über das Brexit-Gesetz. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Abgeordneten die Änderungen des Oberhauses rückgängig machen und den Gesetzentwurf zurück zu den Lords schicken werden.

Das Brexit-Gesetz soll Premierministerin Theresa May die Vollmacht geben, den Startschuss für die Austrittsverhandlungen mit der EU zu geben. Bis spätestens Ende März soll es soweit sein.

Die Mitglieder des Oberhauses hatten Änderungen an dem knappen Gesetzentwurf vorgenommen. Sie forderten eine Garantie für die Rechte von EU-Bürgern, die in Grossbritannien leben, und ein Vetorecht für das Parlament am Ende der Austrittsverhandlungen mit der EU.

Abschluss heute möglich

Die Regierung will das Gesetz aber ohne Änderungen durchs Parlament bringen. Setzt sie sich durch, geht der Entwurf solange zwischen den beiden Parlamentskammern hin- und her, bis sie sich auf einen Wortlaut einigen können.

Dennoch ist es möglich, dass das Gesetz noch heute Montag verabschiedet wird. Britische Medien gehen davon aus, dass die Lords nicht auf die Zusätze zu dem Gesetzentwurf bestehen.

Dann würde nur noch die Unterschrift von Königin Elizabeth II. fehlen, damit May den Weg für die Austrittsverhandlungen frei machen kann. Britische Medien spekulierten, dass es bereits am Dienstag soweit sein könnte, wenn May das Parlament über den EU-Gipfel in der vergangenen Woche informiert.

Johnson: Kein Abkommen mit EU «vollkommen okay»

Zusatzinhalt überspringen ECO Spezial Die Sendung «ECO» berichtet in einem Spezial über die Gewinner und Verlierer des Brexit: «ECO Spezial» Brexit: Grossbritannien – ein gespaltenes Land, heute um 22:25 Uhr auf SRF 1

Zuvor hatte sich der britische Aussenminister Boris Johnson gelassen über die anstehenden Austrittsverhandlungen seiner Regierung mit der EU gezeigt. In einem Interview sagte er am Sonntag, es wäre für Grossbritannien «vollkommen okay», nach Ende der zweijährigen Austrittsverhandlungen mit der EU kein Abkommen über die künftigen Beziehungen zu erzielen. Dazu werde es aber nicht kommen, fügte er hinzu. «Unsere Freunde und Partner in der EU wollen verzweifelt, dass diese Sache funktioniert.»

Zuvor hatte ein Ausschuss im britischen Parlament die Regierung heftig kritisiert. In einem Bericht, der am Sonntag vorgelegt wurde, hiess es, es sei eine realistische Aussicht, dass die Verhandlungen mit der EU scheitern. Die Regierung mache sich einer Pflichtverletzung schuldig, wenn sie dafür keine Vorkehrungen treffe.

Premierministerin May hatte wiederholt angekündigt, ihre Regierung werde den Verhandlungstisch ohne Ergebnis verlassen, sollte die EU kein entsprechendes Angebot machen. Die Folge wäre eine Wiedereinführung von Zöllen und anderen Handelsschranken. Wirtschaftsverbände warnten vor drastischen Folgen.