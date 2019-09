Das Telefonat: US-Präsident Donald Trump hat am 25. Juli mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski telefoniert. Dabei soll er ihn laut Medienberichten aufgefordert haben, kompromittierende Informationen über den Sohn des Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden zusammenzutragen. Gemäss «Wall Street Journal» versuchte Trump in dem Telefonat «etwa acht Mal», Selenski auf die Aktivitäten von Hunter Biden anzusetzen. Im Gegenzug soll Trump der Ukraine ein unangemessenes «Versprechen» gegeben haben – zu dessen Inhalt ist indes nichts bekannt.

Die Kontroverse um das Telefonat wurde befeuert von der Tatsache, dass Washington Ende Juli Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen Dollar für die Ukraine zurückhielt. Dieses Geld wurde vergangene Woche schliesslich vom Weissen Haus freigegeben.

Das sagt die Seite Trump: Der US-Präsident sieht sich einer neuen «Hexenjagd» ausgesetzt und weist die Vorwürfe zurück. Das Telefonat mit Selenski sei ein «absolut feines Routinegespräch» gewesen, schrieb er auf Twitter.

Auf Nachfrage von Journalisten, ob es in dem Gespräch um Joe Biden ging, sagte Trump: «Es spielt keine Rolle, was ich besprochen habe.» Trumps Anwalt Rudy Giuliani hatte am Freitag auf CNN jedoch eingeräumt, die Ukraine ermuntert zu haben, Vorwürfen gegen die Bidens nachzugehen.

Das sagt die Seite Biden: Der ehemalige US-Vizepräsident der Demokraten, Joe Biden, sprach von «klarer Korruption». «Wenn diese Anschuldigungen wahr sind, dann kennt die Bereitschaft von Präsident Trump, seine Macht zu missbrauchen und unser Land zu demütigen, keine Grenzen», erklärte Biden. Das Mindeste sei es, dass Trump «sofort die Mitschrift des betreffenden Anrufs veröffentlicht, damit das Volk selbst urteilen kann».

Das sagen die Demokraten: Aus Sicht demokratischer Abgeordneter läge ein weiterer Grund für ein Amtsenthebungsverfahren vor, sollte Trump ausländische Hilfe an die Lieferung schmutziger Informationen über einen politischen Rivalen knüpfen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sprach von einem Vorfall, der «gravierende und dringliche Fragen für unsere nationale Sicherheit» aufwerfe.

Biden ist der Favorit bei den Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur. Er könnte somit im November 2020 gegen Trump antreten.

Das sagt die Ukraine: Der ukrainische Aussenminister versicherte, bei dem fraglichen Telefonat habe es sich um ein «langes und freundschaftliches Gespräch» gehandelt. «Ich weiss, worüber sie gesprochen haben, und ich denke, dass es keinen Druck gab», sagte er. Die Forderung nach der Veröffentlichung des Gesprächsprotokolls wies er zurück.

Warum gerade Hunter Biden? Der Sohn von Präsidentschaftsanwärter Joe Biden arbeitete während Bidens Amtszeit als US-Vizepräsident für eine ukrainische Gasfirma. In dem Gasunternehmen soll es Fälle von Korruption gegeben haben. Hunter Biden wurden aber nie persönlich Vorwürfe gemacht.

Welche Informationen sind gesichert? Man weiss, dass ein Mitarbeiter der Geheimdienste diesen Sommer eine Interaktion zwischen US-Präsident Trump und einem ausländischen Staatschef routinemässig verfolgt und sich alarmiert gefühlt habe, erklärt USA-Korrespondent Matthias Kündig. Dies, weil dem ausländischen Gesprächspartner offenbar Zusicherungen gemacht wurden, die potenziell gesetzeswidrig sein könnten. Er reichte darum eine Beschwerde bei den nationalen Geheimdiensten ein. Dort schätzte man die Informationen ebenfalls als derart brisant ein, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Aber an welchem Tag dies passiert ist, ob es tatsächlich ein Telefonat war und wenn ja, mit wem, ob es tatsächlich um die Ukraine-Geschichte geht, wie die US-Medien nun behaupten – das alles weiss man letztlich noch nicht. Die Regierung hat sich bislang geweigert, den Abgeordneten des Geheimdienstausschusses Einblick in die Beschwerde zu geben.