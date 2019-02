Die Lage an den Grenzen eskaliert

Die Lage an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela hat sich zugespitzt.

Vier Lastwagen mit Hilfsgütern sollen dort eine Barriere durchbrochen haben und von Sicherheitskräften des Staatschefs Nicolás Maduro beschossen worden sein.

Dieser hat die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien abgebrochen.

Bei Auseinandersetzungen zwischen Anhänger Maduros und Demonstrierenden soll es an der Grenze zu Brasilien zu Toten gekommen sein.

Ein Notfallarzt sagte gegenüber der Agentur AP, dass bei den Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und Soldaten in der venezolanischen Stadt Santa Elena de Uairen Nahe der Grenze zu Brasilien zwei Personen getötet und 18 weitere verletzt worden seien. Andere Quellen sprachen gar von vier Toten.

Auf Twitter verbreitete Guaidó Bilder ein Bild eines brennenden Lastwagens und verurteilte den Beschuss durch die Sicherheitskräfte des Staatschefs Nicolás Maduro.

Auf zwei Brücken zwischen den venezolanischen Städten San Antonio del Táchira und Ureña und dem kolumbianischen Nachbarort Cúcuta kam es zu schweren Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Maduro-Gegnern. Die Demonstranten versuchten, die Absperrungen auf der Simón-Bolívar-Brücke und der Santander-Brücke zu durchbrechen.

Insgesamt wurden bei den Zusammenstössen über 25 Menschen verletzt. Viele Demonstranten waren Bewohner des Grenzgebiets, die täglich die Grenze überqueren, entweder zum Einkaufen oder zur Arbeit.

«Attentat gegen Menschenrechte»

Maduro hat die Grenzen geschlossen, um die Einfuhr der Hilfsgüter zu blockieren. In Venezuela herrscht zwar eine schwere Lebensmittelknappheit. Die Regierung mutmasst aber, Guaidó wolle mit den Hilfslieferungen eine ausländische militärische Intervention und den Sturz Maduros einleiten.

Kolumbiens Staatschef Iván Duque forderte die freie Einfuhr von Hilfsgütern. Die Blockade der Transporte sei ein «Attentat gegen die Menschenrechte», sagte Duque in Cúcuta auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Guaidó und dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera.

Abbruch der diplomatischen Beziehungen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat den Abbruch aller diplomatischer Beziehungen zu Kolumbien verkündet. Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas kritisierte Maduro die «faschistische Regierung von Kolumbien». Diese habe die vom selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó initiierten ausländischen Hilfslieferungen nach Venezuela aktiv unterstützt. Deswegen müssten alle diplomatischen Vertreter des Nachbarlandes Venezuela binnen 24 Stunden verlassen, sagte Maduro.

Angst vor einem Blutvergiessen

In Kolumbien stehen 600 Tonnen Hilfsgüter bereit, in Brasilien weitere 200 Tonnen Medikamente und Nahrungsmittel. Ein Schiff mit 200 Tonnen sei ausserdem von Puerto Rico ausgelaufen, erklärt der Oppositionsabgeordnete Miguel Pizarro in Caracas.

Tausende freiwillige Helfer und Anhänger Guaidós wollen gegebenenfalls die Nahrungsmittel und Medikamente von Kolumbien aus mit den eigenen Händen ins Land bringen, falls die Lastwagen nicht die Grenzübergänge durchkreuzen können. Sie gehen dabei ein hohes Risiko ein. Befürchtet wird ein Blutvergiessen, falls Soldaten die Menschen mit Gewalt stoppen.