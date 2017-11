Im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien hat ein Mann mit einer Waffe an mehreren Orten um sich geschossen – unter anderem auch an einer Schule, wie lokale Medien berichten.

Laut Polizeiangaben starben fünf Menschen, darunter der mutmassliche Schütze.

Die Schüsse fielen im ländlichen Bezirk Tehama County im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien – erst in einer Wohnung, dann auf der Strasse und schliesslich in einer Grundschule. Wie eine Mitarbeiterin des Schulbezirks dem «San Francisco Chronicle» sagte, gab es an der Schule Verletzte, aber keine Todesopfer. Mehrere Schüler seien ins Spital gebracht worden. Die Polizei bestätigte diese Angaben jedoch nicht.

Laut Polizei hatte der Schütze drei Waffen bei sich. Zur Identität des Mannes äusserten sich die Ermittler nicht.

Erst kürzlich hatte ein 26-jähriger Mann in Texas ein Blutbad angerichtet. Bei dem Massaker in einer Kirche tötete er 26 Menschen, darunter auch viele Kinder.