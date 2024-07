Höchste Warnstufe in 17 Städten

Hitzewelle in Italien

Italien hat für 17 grössere Städte – darunter die Hauptstadt Rom, Florenz und Bologna – die höchste Hitze-Warnstufe ausgerufen.

Das bedeutet, dass dort auch für gesunde Menschen negative körperliche Auswirkungen drohen können.

Der Wetterdienst der Luftwaffe prognostiziert in Rom und Florenz Temperaturen um die 38 Grad, in Bologna und Perugia zwischen 36 und 37 Grad. Besonders heiss kann es auch in einigen Gegenden der süditalienischen Regionen Apulien und Basilikata sowie auf der Mittelmeerinsel Sizilien werden. Dort könnte mancherorts sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden.

Legende: Zwei Touristinnen schwitzen in Mailand. Keystone/DANIEL DAL ZENNARO

Das Hochdruckgebiet «Caronte» beschert Italien bereits seit einigen Tagen hohe Temperaturen. Vor allem die verhältnismässig hohe Luftfeuchtigkeit macht die hohen Temperaturen in den Städten schwer erträglich.

Meteorologen zufolge soll die Hitzewelle noch bis Sonntag anhalten. Danach wird in einigen Regionen, besonders im Norden, eine leichte Abkühlung mit erträglicheren Temperaturen erwartet. Diese könnte mit Unwettern und starken Gewittern einhergehen.