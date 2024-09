Hochwasser in Mitteleuropa

Nach verheerenden Hochwassern am Wochenende in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien bleibt die Lage angespannt. Ein Überblick.

Österreich: Trotz einer kurzen nächtlichen Regenpause bleibt die Hochwasser-Situation im Osten des Landes sehr angespannt. «Es ist nicht vorbei, es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch», sagte die Ministerpräsidentin Niederösterreichs, Johanna Mikl-Leitner. Es stehen gebietsweise erneut grosse Regenmengen bevor. Es herrscht höchste Dammbruchgefahr. Das öffentliche Leben ruhe weitgehen, so Mikl-Leitner.

Audio Hochwasser: Keine Entwarnung in Niederösterreich in Sicht 05:02 min, aus HeuteMorgen vom 16.09.2024. Bild: IMAGO/Bernd März abspielen. Laufzeit 5 Minuten 2 Sekunden.

Am Wochenende haben Einsatzkräfte in Niederösterreich nach eigenen Angaben mehrere Hundert Menschen aus dem Hochwasser gerettet. Ein Feuerwehrmann starb am Sonntag beim Auspumpen eines Kellers.

In vier Tagen Regen wie sonst im ganzen September Box aufklappen Box zuklappen In einigen Hochwassergebieten Österreichs ist innerhalb von vier Tagen so viel Regen gefallen wie sonst im gesamten September. Das berichtet Geosphere Austria, die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Zum Beispiel seien unter anderem an der Wetterstation in St. Pölten, der Hauptstadt des Bundeslandes Niederösterreich, 300 bis 350 Millimeter gefallen. Das entspricht 350 Litern pro Quadratmeter. Es regnet immer noch, und zusätzlich pfeift der Wind. Nach Angaben von Geosphere hat es an Bergstationen Windböen mit mehr als 125 Kilometern in der Stunde gegeben, in niedrigeren Gebieten um die 100 Kilometer pro Stunde. Der Dauerregen soll laut Geosphere am Dienstag vorbei sein.

Die Hauptstadt Wien, die innerhalb von Niederösterreich liegt, war auch am Montag von massiven Problemen im öffentlichen Verkehr betroffen – obwohl die Wasserstände zurückgingen. Die meisten U-Bahnlinien in der Zweimillionenstadt fuhren zu Beginn der Arbeitswoche nur auf Teilstrecken. Das staatliche Bahnunternehmen ÖBB führt derzeit keine Züge auf den südlichen und westlichen Verbindungen von und nach Wien.

Polen: Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an der Grenze zu Tschechien standen in der Kleinstadt Klodzko ganze Strassenzüge unter Wasser, hier gab es auch ein Todesopfer. Das Dorf Glucholazy in der Region Oppeln wurde von Wassermassen verwüstet. In der Nacht zum Montag war besonders die Kleinstadt Nysa in der Region Oppeln betroffen. Das Wasser aus der Glatzer Neisse, einem Nebenfluss der Oder, drang in die Notaufnahmestation des örtlichen Kreisspitals ein, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Insgesamt 33 Patienten wurden von dort mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht, darunter auch Kinder und Schwangere.

00:20 Video Drohnenvideo zeigt Klodzko in Polen Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Angesichts der schweren Verwüstungen hat Regierungschef Donald Tusk sein Kabinett zu einer Krisensitzung am Montagvormittag einberufen. Er habe ein Dekret zur Ausrufung des Katastrophenzustands vorbereitet, teilte Tusk mit. Die Entscheidung darüber muss aber vom Kabinett abgesegnet werden.

Derweil bereitet sich Breslau (Wroclaw) auf eine Flutwelle vor. Sie wird die Stadt voraussichtlich am Mittwoch erreichen. Der Bürgermeister rief Hochwasseralarm aus.

1 / 11 Legende: Pioniere des österreichischen Militärs bei einem Einsatz in Niederösterreich. (15.9.2024) Keystone/APA/BMLV/DANIEL TRIPPOLT 2 / 11 Legende: Rettungskräfte im Einsatz im polnischen Czechowitz-Dzieditz (15.9.2024). IMAGO/Dawid Markysz 3 / 11 Legende: Polen Der Fluss Biala Ladecka in Polen tritt über die Ufer – und schwemmt ein Haus weg. (15.09.24) Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Pietrzyk via REUTERS 4 / 11 Legende: Polen Aus der Stadt Klodzko im Südwesten Polens. (15.09.24) EPA/Maciej Kulczynski 5 / 11 Legende: Tschechien Der Fluss Bela hier auf der Höhe von Mikulovice in Nordost-Tschechien. (14.09.24) AP Photo/Petr David Josek 6 / 11 Legende: Tschechien Im Ortsteil Písečná in Nordtschechien stehen Verkehrsschilder im Wasser des überschwemmten Flusses Bela. (14.09.24) EPA/MARTIN DIVISEK 7 / 11 Legende: Österreich Im Bild: Die Situation in der Gemeinde Schönberg am Kamp in Niederösterreich. (15.09.24) APA/ROLAND SCHLAGER 8 / 11 Legende: Österreich Waidhofen in Niederösterreich, rund 40 Kilometer Luftlinie südöstlich der Stadt Linz. (15.09.2024) APA/BFK WT / ST. MAYER 9 / 11 Legende: Österreich Eine Person geriet mit ihrem Auto in Kirchberg an der Pielach in die Wassermassen des gleichnamigen über die Ufer getretenen Flusses und musste gerettet werden. (15.09.24) APA/FF KIRCHBERG/PIELACH 10 / 11 Legende: Österreich Die Behörden in Krems im Bundesland Niederösterreich haben eine Hochwasserwarnung an die Bevölkerung herausgegeben. BRK News 11 / 11 Legende: Rumänien Wegen der Starkniederschläge und den darauffolgenden Überschwemmungen sind in Rumänien bereits mehrere Menschen verstorben. Romanian Emergency Services/ISU Galati via AP

Tschechien: Auch in Tschechien ist keine Entspannung in Sicht. Bei den schwersten Unwettern seit Jahren flossen am Wochenende Wassermassen durch ganze Städte wie Jesenik im Altvatergebirge und Krnov an der Grenze zu Polen. Am Montag bestätigten die Behörden einen ersten Todesfall. Zudem würden sieben Personen vermisst.

00:21 Video Tschechien: Fluten in Ceska Ves Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

In Jesenik mussten die Einsatzkräfte Hunderte Menschen mit Booten und Hubschraubern aus den Fluten retten. Im Südwesten Tschechiens lief die Talsperre Husinec im Böhmerwaldvorland wegen des Hochwassers über. Landesweit waren zwischenzeitlich mehr als 250'000 Haushalte ohne Strom. Der tschechische Regierungschef Petr Fiala sprach von einem Jahrhunderthochwasser. Die Behörden rechnen damit, dass die Pegelstände an verschiedenen Orten noch weiter ansteigen. In ganz Tschechien werden am Montag zudem weitere Niederschläge erwartet, die im Süden auch intensiv ausfallen können.

Rumänien: Mindestens sechs Menschen sind ums Leben gekommen. Von Hochwasser betroffen waren vor allem die Regionen Galati, Vaslui und Iasi im Osten des Landes. Etwa 300 Menschen mussten dort in Sicherheit gebracht werden, rund 6000 Bauernhäuser wurden vom Hochwasser erfasst. Die Lage bleibt weiter angespannt.