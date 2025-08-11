- Gold – auch solches aus der Schweiz – soll nicht mit Zöllen belegt werden. Dies gab US-Präsident Donald Trump auf Truth Social bekannt, ohne Details zu nennen.
- Die USA wollen laut Medienberichten Handelsgespräche bis Ende Oktober grösstenteils abschliessen und die Importzölle bei verbessertem Defizit verringern.
- Verteidigungsminister Martin Pfister hat sich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA «offen» für weitere Rüstungsaufträge in den USA gezeigt.
- Die beiden Schweizer Pharmariesen Roche und Novartis bauen wegen der drohenden Zölle für die Pharmaindustrie ihre Produktion in den USA bereits aus, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.
- Die zusätzlichen Investitionen in den USA werden laut Aussage von Roche nicht zu einem Stellenabbau in der Schweiz führen.
