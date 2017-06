Das Wahlprozedere

Gewählt ist, wer über die Hälfte der gültigen Stimmen und mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten erhält. In die Stichwahl vom 18. Juni kommen in jedem Wahlkreis die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen, sowie alle anderen Kandidaten, die mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten gewonnen haben. Besetzt werden im 1. Wahlgang wenige der 577 Sitze im Parlament. In den meisten Wahlkreisen kommt es zur Stichwahl. Das Resultat des 1. Wahlgangs ergibt ein Stimmungsbild.